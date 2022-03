Szczególny związek z Bogiem

Pojawienie się stygmatów jest oznaką szczególnego powiązania z Bogiem. Zgodnie z wierzeniami chrześcijańskimi te niegojące się rany mają odpowiadać ranom Chrystusa na czole, dłoniach, stopach i boku.

Stygmaty zazwyczaj krwawią non stop, a mimo braku sterylności i narażenia na wszelkie zanieczyszczenia nie ropieją. Rany te jednak nie od razu są uznawane za prawdziwe. Głównie przez to, że jest możliwość ich kontrolowania. Oprócz stygmatyków, uznanych przez Kościół katolicki, można również wyróżnić jednostki, u których sposób powstania ran wcale nie pokrył się z założeniami teologów.

Wyróżnia się kilka kryteriów, za pomocą których uznaje się autentyczność stygmatów. Jest to m.in. powstanie ran w miejscach, w których był zraniony Chrystus oraz to, że pojawiają się nagle, spontanicznie, nie ropieją, nie gniją, ale za to często wydzielają słodki zapach przypominający woń kwiatów. Poza tym uznaje się, że stygmaty krwawią krwią tętniczą, nie goją się często przez tygodnie, a nawet lata i do tego nie zmieniają się nawet po zastosowaniu zabiegów medycznych.

Zdjęcie Pierwsze stygmaty pojawiły się Bongiovanniego w 1989 roku / ullstein bild Dtl. / Contributor / Getty Images

Wybrańcem Boga ma być Giorgio Bongiovanni, który w wieku 26 lat miał zostać naznaczony stygmatami na dłoniach, a następnie na stopach, lewym boku, a także na czole.

Pielgrzymka do Fatimy

Giorgio Bongiovanni przyszedł na świat 5 września 1963 roku we Floridii. Trzy dni przed 26 urodzinami w 1989 roku wybrał się do Sanktuarium w Fatimie. Skłonić go do tego miała paranormalna wizja. Mężczyzna miał tam popaść w ekstazę i zobaczyć Maryję. Zdaniem świadków w tym czasie na jego dłoniach pojawiły się krwawe rany.

Stygmatyk twierdzi, że od tamtej pory Maryja podaje mu nowe orędzia dotyczące losów świata. Dwa lata po tych wydarzeniach również na jego stopach pojawiły się stygmaty, a po kilku miesiącach zaczął krwawić jego lewy bok. Na tym jednak nie koniec, bo w 1993 podczas pielgrzymki do Urugwaju stygmat w kształcie krzyża pojawił się także na czole.

Zdjęcie Bongiovanni głosił, że jemu również została objawiona trzecia tajemnica fatimska / Jean-Michel TURPIN / Contributor / Getty Images

Kontrowersyjny stygmatyk

Kościół katolicki wbrew pozorom nie potwierdził zarówno objawień, jak i stygmatów Bongiovanniego. Mimo to mężczyzna chętnie dzieli się swoimi poglądami, nie unika kamer i chętnie poddaje się testom medycznym. Giorgio Bongiovanni głosi orędzie religijne nie tylko we Włoszech. Odwiedzał różne kraje świata i w 1999 roku dotarł także do Polski.

Słowa stygmatyka budzą niemałe kontrowersje. Jego zdaniem "Cud Słońca", czyli zjawisko zaobserwowane w 1917 roku w okolicach Fatimy i uznane za objawienie Maryi powstało za sprawą niezidentyfikowanych obiektów latających. Twierdzi, że Jezusowi w duchowej misji na Ziemi towarzyszy UFO. Oprócz tego wierzy w reinkarnację.

Poza tym Bongiovanni głosił, że jemu również została objawiona trzecia tajemnica fatimska. Twierdził, że jej treść wskazuje na rozłam w Kościele katolickim i wybuch wojny światowej, którą jednak można zatrzymać nawróceniem się ludzi, a także powtórne przyjście Jezusa na Ziemię oraz spotkanie z istotami z kosmosu. Przepowiednie głoszone przez Bongiovanniego miały się spełnić do 2012 roku.

