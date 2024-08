Podczas grzybobrania niezmiernie ważna jest ostrożność i pewność co do zbieranych gatunków grzybów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości eksperci zalecają oddanie grzybów do oceny w stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów mogą stwierdzić, czy są one bezpieczne do spożycia.