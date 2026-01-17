Co wpływa na koszt prezentu weselnego?

Pytanie o to, ile wypada włożyć do koperty na ślub, wraca jak bumerang przed każdym sezonem weselnym. Jak podkreśla Joanna Twardosz, wedding plannerka na swoim profilu na TikToku: nie istnieje jedna, uniwersalna odpowiedź. Każde wesele ma inny charakter, skalę i budżet, dlatego warto spojrzeć na ten temat szerzej i wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Przede wszystkim znaczenie ma rozmach samego przyjęcia. Inne koszty generuje kameralne wesele organizowane w domu lub lokalnej karczmie, a zupełnie inne uroczystość w eleganckiej sali balowej dla kilkuset gości. Dużą rolę odgrywa też lokalizacja - im bardziej prestiżowe miejsce, tym wyższe wydatki pary młodej.

Na ostateczny koszt wesela wpływa również poziom atrakcji zaplanowanych dla gości. Dodatkowe bary, fotobudki, strefy chilloutu, animacje dla dzieci czy pokazy artystyczne znacząco podnoszą budżet całego wydarzenia. Nie bez znaczenia jest także czas trwania uroczystości. Wesele jednodniowe to jedno, ale coraz częściej spotyka się przyjęcia dwudniowe, które wiążą się m.in. z kosztami noclegów i dodatkowych posiłków.

Ile włożyć do koperty na ślub? Ekspertka zabrała głos

Choć wiele elementów ma znaczenie, wedding plannerka zwraca uwagę, że kluczowa pozostaje relacja z parą młodą. To ona w dużej mierze determinuje, jaką kwotę uznajemy za adekwatną. Przyjmuje się, że bliska rodzina powinna włożyć do koperty od 1000 do 2000 złotych, dalsza rodzina od 500 do 1000 zł, a znajomi, czy przyjaciele od 500 do 900 zł. Popularną zasadą jest tzw. "zwrot za talerzyk", choć nie wszyscy się z nią zgadzają.

W sieci temat kopert ślubnych wywołuje spore emocje. Część internautów podkreśla, że wesele nie powinno być traktowane jak wydarzenie biletowane, a zaproszenie gościa wynika z relacji i chęci wspólnego świętowania, a nie z kalkulacji finansowych. Pojawiają się też głosy, że każdy powinien dać tyle, na ile realnie może sobie pozwolić, bez presji i poczucia winy. Nie brakuje również opinii, że rosnące koszty życia i utrzymania rodziny sprawiają, iż wysokie kwoty w kopertach są dla wielu osób po prostu nieosiągalne.

Mam 2 dzieci, za 8 tysięcy wolę pojechać na tygodniowe wakacje.

Jeśli kogoś nie stać iść na wesele i dać godny prezent, to niech odmówi.

Dajesz, ile uważasz, jeśli zapraszają cię dla pieniędzy - nie idź.

