Spis treści: Nie tylko borowiki. Wśród liści leżał prawdziwy skarb Lipiec sprzyja grzybobraniu. Jakich gatunków warto szukać? Podgrzybki, koźlarze i maślaki również pojawiają się w lasach

Nie tylko borowiki. Wśród liści leżał prawdziwy skarb

O swoich leśnych wyprawach autor facebookowego profilu "Grzybiarzwlesie" regularnie informuje w mediach społecznościowych, pokazując zbiory i dzieląc się obserwacjami z lasu. Tym razem uwagę internautów przykuły jednak nie kosze pełne grzybów, lecz wyjątkowe znalezisko.

Jak relacjonuje, podczas spaceru zauważył ukryte w ściółce imponujące poroże.

"Nie wierzyłem własnym oczom! Kolejne poroże leżało w lesie!"

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nie krył swojej radości.

"W zeszłym tygodniu znalazłem swoją pierwszą parę poroża, a tu kolejna. I jeszcze borowiki szlachetne!"

Choć odkrycie zrobiło ogromne wrażenie, pora roku wskazuje, że poroże najprawdopodobniej leżało w lesie już od dłuższego czasu. Jelenie zrzucają poroże zwykle między lutym a kwietniem, dlatego znaleziony w lipcu okaz mógł przez wiele miesięcy pozostawać ukryty pod warstwą liści i roślinności.

Podczas letnich spacerów w lesie możemy znaleźć prawdziwe skarby screenshot @grzybiarzwlesie 123RF/PICSEL

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Lipiec sprzyja grzybobraniu. Jakich gatunków warto szukać?

Ostatnie opady deszczu stworzyły bardzo dobre warunki do rozwoju grzybów. Połączenie wilgotnej gleby i wysokich temperatur sprawia, że w wielu regionach Polski pojawiają się pierwsze letnie wysypy.

Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście borowiki szlachetne. Można je rozpoznać po dużym brązowym kapeluszu, masywnym jasnym trzonie oraz białym miąższu, który po przekrojeniu nie zmienia koloru. Cenione są przede wszystkim za wyjątkowy aromat i doskonały smak.

W lipcu często spotykane są również kurki. Ich intensywnie żółty kolor, lejkowaty kształt i charakterystycznie pofalowany brzeg kapelusza sprawiają, że trudno je pomylić z większością gatunków. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ początkujący grzybiarze mogą pomylić je z niejadalną lisówką pomarańczową.

Lipiec to świetny czas na zbiory kurek 123RF/PICSEL

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Podgrzybki, koźlarze i maślaki również pojawiają się w lasach

Latem w lasach można znaleźć także podgrzybki brunatne, które wyróżniają się ciemnobrązowym kapeluszem i jasnym miąższem delikatnie siniejącym po przecięciu. Popularne są również koźlarze, rozpoznawalne dzięki trzonowi pokrytemu charakterystycznymi ciemnymi łuseczkami. W zależności od gatunku ich kapelusze mogą mieć odcienie brązu, czerwieni lub pomarańczu.

Po deszczach licznie pojawiają się także maślaki z błyszczącym, śluzowatym kapeluszem oraz żółtawym trzonem. Jeśli lato okaże się bardziej suche, w lasach można natomiast natrafić na gołąbki. Choć wiele z nich jest jadalnych i bardzo smacznych, niektóre gatunki bywają trujące, dlatego ich zbieranie wymaga doświadczenia.

Leśnicy i doświadczeni grzybiarze przypominają, że do koszyka powinny trafiać wyłącznie gatunki, co do których mamy całkowitą pewność. Nawet najbardziej udane grzybobranie nie jest warte ryzyka pomyłki.

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