Wysyp grzybów w dolnośląskich lasach

Pan Marcin mieszka w okolicy Bolkowa (woj. dolnośląskie). Blisko domu ma las i jak mówi, grzechem byłoby nie korzystać z jego uroków. A gdy nadchodzi czas grzybobrania, to i częściej na spacer do niego wyrusza. Tym bardziej, że już w maju udało mu się zaleźć pierwsze grzyby. Nazbierał wtedy koszyk, a to był dopiero początek.

Minęło kilka miesięcy. Pan Marcin, wychodząc do lasu, zaopatruje się nie w jeden, a kilka dużych koszy. W ostatnią niedzielę udało mu się nazbierać aż 780 prawdziwków! To zdjęcie jest na to dowodem.

Zdjęcie Tyle prawdziwków udało się zebrać panu Marcinowi w 4 godziny / archiwum prywatne

- Znajomi właśnie tak reagowali, czy to nie fotomontaż. No nie. Takie właśnie grzyby można teraz znaleźć w naszych dolnośląskich lasach. I nie potrzeba wcale całego dnia. Mnie wystarczyły cztery godziny - opowiada pan Marcin.

Ludzie wariują za grzybami. To, co dzieje się teraz w lasach, to szaleństwo. Grzybiarze wynoszą wiadrami przede wszystkim prawdziwki i kozaki.

- dodaje.

Potwierdza tym samym ostatnie informacje, że to właśnie w dolnośląskich lasach można liczyć na udane grzybobranie.

Zdjęcie A takie grzyby udało się kilka dni temu znaleźć niedaleko Jawora / archiwum prywatne

Zdjęcie Grzybobranie 2022 - takie grzyby rosną w lasach na Dolnym Śląsku / archiwum prywatne

Kilka dni później pan Marcin znów wybrał się do lasu. Efekt? - Kolejne koszyki pięknych grzybów - nie ukrywa radości nasz rozmówca i dodaje: - teraz czas zabrać się za przetwory i suszenie.

Zdjęcie Grzyby zebrane w dolnośląskich lasach / archiwum prywatne

Grzybobranie - podstawy, które powinien znać każdy grzybiarz

Jeśli wybierzesz się na poszukiwanie grzybów, zachowaj ostrożność. Lasy Państwowe podają kilka podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania:

Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne (warto korzystać z atlasów).

Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.

Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów i przyspieszających ich psucie.

Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część ekosystemu.

W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące, czy jadalne, skorzystaj z porady w najbliższym leśnictwie.

