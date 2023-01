Prezentacja partnera

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest największą charytatywną organizacją w Polsce, działającą nieprzerwanie od roku 1993. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i partnerów promuje profilaktykę zdrowotną i zbiera pieniądze na pomoc i ratowanie życia chorym - przede wszystkim dzieci. Konsekwentnie wspiera ponadto szpitale i hospicja dziecięce, zaopatruje oddziały psychiatryczne oraz kupuje niezbędny sprzęt do ratowania życia najmłodszych.

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej

W tym roku 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 29 stycznia, a hasło przewodnie brzmi: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

WOŚP planuje wyposażyć szpitale w specjalistyczne urządzenia, które pozwalają na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Umożliwi to lepszą terapię sepsy, ponieważ wdrożenie skutecznego leczenia antybiotykami będzie szybsze i łatwiejsze.

WOŚP wpierać można na szereg różnych sposobów.

Jedną z opcji jest licytacja wystawionej na aukcję przez markę Haier lodówki Multidoor seria 9 HCW9919FSGB. Zwycięzca nie tylko wspomoże Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i szczytny cel, ale również otrzyma dożywotnią gwarancją producenta na wylicytowany sprzęt.

Zaawansowana technologia w artystycznym opakowaniu

Haier Multidoor seria 9 to wolnostojąca, 4-drzwiowa lodówka, w której zastosowano ciekawe rozwiązania przeciwdziałające marnowaniu energii i jedzenia. Do dbałości o środowisko naturalne przyczynia się funkcja My Inventory, czyli możliwość sprawdzenia przechowywanych produktów bezpośrednio na ekranie - bez konieczności otwierania drzwi. Powiadomienia o zbliżającym się końcu daty ważności zapasów sprawiają natomiast, że w łatwy sposób unikniemy marnowania żywności.

Zdjęcie Marka Haier wspiera 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / materiały promocyjne

Lodówka Haier Multidoor seria 9 pozostaje jednocześnie urządzeniem prostym i intuicyjnym w obsłudze. Multimedialny ekran o szerokości 90 cm i wysokości 190 cm pozwala na przeglądanie internetu, sprawdzająca geolokalizację aplikacja hOn na automatyczne dostosowanie temperatury w momencie, gdy robimy zakupy, a system Haier Daylight LED oświetli każdy zakamarek wnętrza.

Kolejnym praktycznym rozwiązaniem jest technologia Total No Frost. To z kolei specjalna osłona, która zapobiega przedostawaniu się ciepłego powietrza do zamrażarki w trakcie procesu odszraniania, a tym samym - powstawaniu szronu.



Z jednej strony chroni więc zamrożoną żywność, z drugiej - zapobiega zbędnym stratom energii.

Zdjęcie Marka Haier wspiera 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / materiały promocyjne

Na koniec warto wspomnieć o artystycznym obliczu licytowanego urządzenia. Front sprzętu przekazanego na akcję WOŚP zdobi unikatowa, barwna grafika. O wygląd lodówki zadbała członkini kobiecego kolektywu street artowego Miau Crew i współtwórczyni stowarzyszenia i pracowni artystycznej Stacja Praga, artystka Miss Dorys.

Haier od 14 lat pozostaje liderem w produkcji urządzeń AGD na świecie, a produkty z logo tej marki można kupić w ponad 160 krajach na pięciu kontynentach. Producent swoją misję definiuje jasno: to zapewnienie użytkownikom stylowych, niezawodnych i innowacyjnych produktów o najwyższej jakości. Z jednej strony mają one sprawiać, że życie stanie się prostsze, z drugiej - dbać o środowisko naturalne.

Sprzęty firmy Haier posiadają certyfikaty jakości prestiżowego instytutu kontroli VDE. W przypadku lodówek oznacza to, że utrzymują one świeżość przechowywanych produktów przez długi czas, precyzyjnie kontrolując i zachowując odpowiednią temperaturę.

W portfolio marki Haier znajdziemy także piekarniki do zabudowy, płyty indukcyjne, okapy, pralki oraz suszarki.

