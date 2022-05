Baran

Baran uwielbia seks i prawie zawsze jest świetnym kochankiem. Ma spore potrzeby w tej materii, więc osoby, które mogą obyć się bez intymnych zbliżeń, raczej nie mają u niego większych szans. Dobry seks jest gwarantem udanego związku z Baranem i warto mieć tego świadomość już na początku relacji.

Baran jest pewny siebie, odważny i chętnie przejmuje inicjatywę, lubi spontaniczne zbliżenia i nie stroni od eksperymentów.

Idealny partner: Strzelec

Byk

Byk, podobnie jak Baran ma spore potrzeby i możliwości seksualne, choć z wiekiem staje się w tej kwestii bardziej wyrozumiały. Z biegiem lat staje się także coraz bardziej zmysłowym kochankiem, a najważniejszym elementem współżycia jest dla niego gra wstępna.

Byk uwielbia delektować się ciałem ukochanej osoby i przedłużać stosunek w nieskończoność. Szybki numerek z pewnością nie zadowoli tego zmysłowego kochanka.

Idealny partner: Panna lub Koziorożec

Bliźnięta

Seks nie jest dla Bliźniąt priorytetem w życiu, ale nie stronią one od intymnych kontaktów, szczególnie jeśli poprzedza je długa gra wstępna. Lubią eksperymentować i nie boją się nowości - nigdy nie odmówią seksu w nietypowym czy wręcz publicznym miejscu, cenią sobie także adrenalinę.

Warto jednak pamiętać, że Bliźnięta na pierwszym miejscu stawiają pracę i swoje własne ambicje, więc ich partner musi dobrze przemyśleć moment na intymne zbliżenie.

Idealny partner: Waga

Rak

Rak uwielbia seks i jest zawsze gotowy na łóżkowe figle. Najszczęśliwszy jest jednak wtedy, gdy w parze z seksem idzie także emocjonalna bliskość i więź - wtedy jest w stanie dać z siebie naprawdę sporo!

Rak nie przepada za szybkimi numerkami, za to doceni długą grę wstępną i pełne zaangażowanie. Przy odpowiednim partnerze, Rak jest w stanie zamienić się wręcz w kochanka idealnego!

Idealny partner: Skorpion lub Koziorożec

Lew

Seks nie jest dla Lwa priorytetem w związku, ale doceni inicjowane przez partnera szybkie i spontaniczne numerki. Gdy trzeba, Lew sprosta także długiej grze wstępnej i zaserwuje ukochanej osobie noc pełną wrażeń.

Lew dość szybko przechodzi do czynów, nie fantazjuje o seksie - po prostu go uprawia, nie marzy o idealnym partnerze - po prostu eksperymentuje tak długo aż znajdzie swój ideał.

Idealny partner: Strzelec, Lew

Panna

Panna jest na pozór dość zamknięta i cicha, ale gdy tylko znajdzie odpowiedniego partnera, zaczyna czerpać z seksu radość i jest w stanie uprawiać go godzinami. Gdy poczuje się bezpiecznie, może nawet pozwolić sobie na bardziej wyrafinowane i odważne eksperymenty!

Panna lubi fantazjować i choć w życiu postępuje dość asekuracyjnie, to w łóżku zapomina o zasadach. To "cicha woda", która przy odpowiednim partnerze rozwija skrzydła i może zaskoczyć nawet samą siebie!

Idealny partner: Byk, Koziorożec

Waga

Waga bardzo lubi seks, mocne przeżycia, adrenalinę i eksperymenty. Na początku związku najlepiej w ogóle nie opuszczałaby łóżka, zapewniając sobie odpowiednią dawkę emocji. Gdy pierwsze zauroczenie minie, Waga nie odpuszcza i wciąż ważne są dla niej długie i regularne stosunki - kochanek Wagi musi więc stale być w gotowości, by zaspokoić jej potrzeby.

Waga lubi eksperymentować i ma sporą wyobraźnię. Nie można się z nią nudzić, ale nadąży za nią tylko partner o podobnym temperamencie.

Idealny partner: Baran, Strzelec

Skorpion

Skorpion to najbardziej zmysłowy i namiętny ze wszystkich znaków zodiaku. Ma ogromny apetyt na seks, który w dodatku rośnie z każdym kolejnym zbliżeniem. Skorpion po prostu mógłby kochać się bez przerwy.

By Skorpion był szczęśliwy i usatysfakcjonowany, musi trafić na godnego siebie partnera. W przeciwnym razie, szybko się znudzi, a w relacji pojawią się problemy. Seks jest dla Skorpiona ważny, jest istotnym elementem związku i długo szuka osoby, z którą będzie mógł dzielić swoje seksualne pasje.

Idealny partner: Rak

Strzelec

Strzelec jest otwarty, radosny, bezpośredni i taki sam jest w łóżku. Ma także spore potrzeby i może uprawiać seks nawet codziennie. Warto pamiętać, że Strzelec nie znosi nudy i nie lubi się ograniczać, więc jego partner musi chcieć stanąć na wysokości zadania i cenić sobie dobrą zabawę.

Strzelec kocha eksperymenty i ma sporą wyobraźnię, a seks z nim to świetna przygoda. Zbliżenie w miejscu publicznym, przebieranki, seks na łonie natury? Strzelec nigdy nie odmawia!

Idealny partner: Baran

Koziorożec

Zodiakalny Koziorożec lubi seks, choć nie uprawia go dość często i nieraz zadowala się samymi fantazjami. Partnerów Koziorożca może także odstraszyć jego zamiłowanie do przedłużającej się w nieskończoność gry wstępnej - Koziorożec ceni sobie bowiem długie, zmysłowe pieszczoty i często są one dla niego ważniejsze od samego stosunku.

Koziorożec jest bardzo wierny i dość konserwatywny - gdy już znajdzie idealnego partnera, nikt inny nie jest w stanie zawrócić mu w głowie, a on sam może stać się bardziej otwarty i skłonny do łóżkowych eksperymentów.

Idealny partner: Byk

Wodnik

Seks nie jest dla Wodnika priorytetem, a w związku bardziej liczy się dla niego wspólna pasja i porozumienie dusz. Wodnik jest bardzo wybredny i długo szuka idealnego partnera, a raz zdobytą miłość stara się z oddaniem pielęgnować.

Seks jest dla Wodnika jednym ze sposobów na wyrażanie głębokiej więzi z partnerem, a gra wstępna może zacząć się nawet wiele godzin przed stosunkiem. Już długa rozmowa na ważny, interesujący temat może być dla niego impulsem do zbliżenia.



Idealny partner: Waga

Ryby:

Ryby bardzo lubią seks, często fantazjują i równie często wprowadzają te fantazje w życie. Cenią sobie także długą, zmysłową grę wstępną i są w stanie przedłużać ją w nieskończoność - nie każdy partner jest w stanie sprostać temu zadaniu.

Ryby długo szukają partnera, który będzie w stanie je zaspokoić i są dość wybredne. Gdy nie dostają tego o czym marzą, po prostu odchodzą i choć nie lubią zdradzać, to potrzeba zaspokojenia ich potrzeb jest czasem silniejsza.

Idealny partner: Rak

