Horoskop tygodniowy - Baran

Baranie, szykuj się na intensywne rozpoczęcie tygodnia. Już od poniedziałku zaczniesz realizować swoje plany. Jeśli chodzi o pracę, pewne zlecenie może okazać się niebezpieczną pułapką. Wymagania klienta będą nieadekwatne do proponowanego wynagrodzenia. W miłości opanuj negatywne emocje. Uważaj na niepotrzebne kłótnie, które sam możesz prowokować. Wolne Barany zrezygnują z pewnej znajomości. Nie ma się co martwić, nic dobrego by z tego nie wyszło.

Horoskop tygodniowy - Byk

Byki w tym tygodniu powinny zadbać o swoje zdrowie. Zadbaj o siebie, odpoczywaj i stosuj się do wskazówek specjalistów. W pracy natomiast zwolnisz, ale piętrzyć się będą zaległości. Zajęte Byki będą analizować ważne dla nich relację. Pojawi się pytanie: ratować, czy raczej odpuścić? Wolne Byki zmierzą się z miłosną konkurencją. Pojawi się tutaj pewien problem...

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Bliźnięta wchodzą w nowy tydzień z pozytywną energią. W pracy bez problemów. Wszystko będziesz sprawnie realizować, staniesz się bardziej otwarty na nowe propozycje. W miłości kolejne wyzwanie. Zajęte Bliźnięta spróbują odświeżyć relację, pozbywając się przykrych przyzwyczajeń. A wolne Bliźnięta? Pojawi się ktoś, komu będą chciały zaimponować. Weekend spędzisz w domowym zaciszu. Na pewno dobrze odpoczniesz.

Horoskop tygodniowy - Rak

W tym tygodniu do Raka wrócą problemy z przeszłości, z którymi będzie musiał sobie poradzić. W pracy natomiast szykuj się na mały tor z przeszkodami, które będziesz musiał pokonać, aby zrealizować cele. Uważaj. Ktoś może nie grać uczciwie. Wolne Raki dalej poszukują. W tym tygodniu nie poznają nikogo wartościowego.

Horoskop tygodniowy - Lew

To będzie aktywny tydzień dla Lwów. W pracy postaraj się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie teraz pojawiają się na twojej drodze. Pamiętaj, drugi raz takie szanse mogą się nie nadarzyć. Zajęte Lwy powinny opanować emocje, nabrać większego dystansu do spraw codziennych. Wolne będą miały problem. Ich obiekt westchnień nie wykaże żadnego zainteresowania...

Horoskop tygodniowy - Panna

Panny w tym tygodniu będą pełne sprzeczności. W pracy okażesz pomoc chętnie komuś, kto wcześniej zrobił to samo. Ale nie zgodzisz się też na to, aby przejąć cudze obowiązki. W związku napięta sytuacja - ostatnio rozmowy z ukochanym bywają dość specyficzne. Zawsze kończą się kłótnią. Lepiej odpuścić i przeczekać zły czas. Samotne Panny w tym czekają wyjątkowe emocje. Poznają kogoś, kto obudzi w nich uśpione namiętności.

Horoskop tygodniowy - Waga

Ten tydzień będzie udany i przede wszystkim spokojny. W pracy możesz spodziewać się dobrych wiadomości, na które czekasz już od dłuższego czasu. Dopieść swoją drugą połówkę. Poświęć swojej ukochanej osobie więcej czasu. Wolne Wagi zaskoczą - będą otwarte na flirt i randki. Weekend zaplanuj tak, aby się zrelaksować i zadbać o siebie.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

W tym tygodniu stawiasz na rozwój osobisty. W pracy zrezygnujesz nawet z pewnych działań, aby poświęcić się właśnie realizacji własnych planów. Zajęte Skorpiony będą starały się jak najwięcej uczestniczyć w domowych obowiązkach, ale przyjdzie im to z trudem. Wolne poznają kogoś interesującego, ale nie zdecydują się na bliższą znajomość.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

W tym tygodniu Strzelce będą konsekwentne w swoich działaniach. W pracy nowe propozycje i większe wynagrodzenie. Zajęte Strzelce nie powinny nerwowo reagować na uszczypliwości partnera, a postawić na spokojne wyjaśnienie niedomówień. Jeśli szukasz miłości - musisz być wytrwały w osiągnięciu zamierzonego celu.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

W tym tygodniu odnotujesz spadek energii. Będziesz pesymistycznie nastawiony do działań. W pracy trudno ci się będzie zmusić do działania, a monotonna rutyna będzie ci dodatkowo przeszkadzać. Pojawiające się w związku stresujące sytuacje, odbiją się na twoim zdrowiu. Przestań się przejmować, zadbaj lepiej o siebie. Wolne Koziorożce powinny uważać. Na swojej drodze spotkają kogoś, kto negatywnie wpłynie na ich życie.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

To będzie pomyślny tydzień. Zapomnij o problemach w pracy, które do tej pory spędzały ci sen z powiek. Zajęte Wodniki w planach mają organizację romantycznych akcji, które ucieszą partnera. Samotne Wodniki wykorzystają szansę na zawarcie nowej, ciekawej znajomości. W weekend przyjmij to zaproszenie na imprezę - nie wahaj się!

Horoskop tygodniowy - Ryby

Styczniowa aura zachęci cię w tym tygodniu do dbania o siebie. W pracy rób tylko to, co do ciebie należy. Nie przemęczaj się. Zajęte Ryby powinny zacząć kontrolować swoje emocje, bo mogą wdać się niepotrzebnie w jakiś romans. Wolne Ryby mają szanse na ciekawe znajomości. Uważaj - jedna z nich może przekształcić się w coś trwałego.



