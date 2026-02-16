"I żyli długo i szczęśliwie" - to nie tylko kwestia szczęścia. Zapytaliśmy pary z wieloletnim stażem o ich sekrety

"I żyli długo i szczęśliwie" - tak kończy się większość bajek, które znamy z dzieciństwa. Ale co to właściwie znaczy w prawdziwym życiu? Gdy opadną pierwsze emocje, a motyle w brzuchu trochę się uspokoją, zaczyna się prawdziwa sztuka bycia razem. Postanowiliśmy zapytać tych, którym ta sztuka udaje się od lat. Co robią, że ich miłość nie tylko przetrwała, ale wciąż kwitnie? Odpowiedzi bywają zaskakujące.

Para starszych osób siedzi razem na sofie, obejmując się wzajemnie z wyrazem czułości i zaufania. Obie osoby patrzą prosto w obiektyw, okazując spokój i wzajemne wsparcie. W tle widoczne jasne zasłony przepuszczające naturalne światło.
Dlaczego długoletnie związki to dziś rzadkość? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Rozmowa, nawet gdy jest trudno
  2. Akceptacja zamiast próby zmiany
  3. Poczucie humoru i wspólna radość
  4. Nigdy nie przestawajcie być siebie ciekawi
  5. Przebaczenie i spokój

Rozmowa, nawet gdy jest trudno

To rada, która pojawia się w niemal każdej rozmowie. Banał? Być może, ale jak podkreślają nasi rozmówcy - to fundament, bez którego wszystko inne się rozpada.

"Pamiętam, jak na początku naszego małżeństwa potrafiliśmy się obrazić i milczeć przez kilka dni. To była najgorsza tortura" - opowiada pani Anna, która od 35 lat jest żoną pana Jerzego. "W końcu nauczyliśmy się, że nawet najtrudniejsza rozmowa jest lepsza niż ciche dni. Tak jak mówił papież Franciszek - trzeba się pogodzić przed snem, a nie zasypiać pokłóconym. My tak zawsze robiliśmy i, jak widać, to się sprawdza".

Wtóruje jej pan Marek, od 40 lat w szczęśliwym związku z panią Ewą: "Nie ma dnia bez 'dziękuję' i 'przepraszam'. Trzeba rozmawiać, nawet jeśli nie zawsze się zgadzamy. To podstawa każdego małżeństwa".

    Akceptacja zamiast próby zmiany

    "Gdybym miała dać jedną radę młodym parom, powiedziałabym: nie próbujcie się nawzajem zmieniać" - mówi z uśmiechem pani Barbara, która od ponad 30 lat jest w związku. "Szanujcie swoje różnice i uzupełniajcie się. Ważne, żeby na zewnątrz zawsze trzymać wspólny front, żeby jedno za drugim stanęło murem, a w domu można już dyskutować".

    Jej mąż, pan Adam, dodaje: "Basia jest ogniem, ja wodą. Na początku myślałem, że musimy być do siebie podobni we wszystkim. Szybko zrozumiałem, że to właśnie te różnice nas dopełniają. Ja ją uspokajam, ona dodaje mi energii do działania". Pary, które są ze sobą szczęśliwe, mają świadomość słabych stron partnera, ale nie wykorzystują tego przeciwko niemu.

    Starszy mężczyzna i kobieta w sportowych ubraniach wykonują ćwiczenia rozciągające na świeżym powietrzu w parku, uśmiechają się do siebie.
    Sekrety związków z długim stażem123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Poczucie humoru i wspólna radość

    Życie bywa trudne i pełne wyzwań. Umiejętność śmiania się z samych siebie i z absurdów codzienności to, zdaniem wielu par, prawdziwy wentyl bezpieczeństwa.

    "Naszym sekretem jest cierpliwość i poczucie humoru" - przyznaje para z 30-letnim stażem. Podobnie uważa pani Zofia, która od pół wieku idzie przez życie z panem Mieczysławem: "Pobraliśmy się z wielkiej miłości i ta miłość trwa do dziś. Oczywiście, zdarzały się ciężkie momenty, ale one nas nie pokonały". Podkreśla, że kluczem jest wyrozumiałość i umiejętność ustępowania.

    Dwoje starszych ludzi patrzących na siebie z uśmiechem, twarze oświetlone ciepłym światłem zachodzącego słońca, atmosfera bliskości i szczęścia.
    Jaki jest sekret szczęśliwych małżeństw?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Nigdy nie przestawajcie być siebie ciekawi

    Po latach łatwo wpaść w rutynę i założyć, że o partnerze wiemy już wszystko. To pułapka, przed którą ostrzegają nasi rozmówcy.

    "Zawsze go pytam: 'Hej, czy ciągle lubisz pizzę?'. Zadaję mu pytania jak na pierwszej randce. Chodzi o to, żeby dać mu możliwość rozwoju w związku" - mówi Małgorzata, która jest w związku od 35 lat. "Często zakładamy, że on zawsze robi to, a nigdy tamtego. Przez to nie ma możliwości, żeby wyjść poza schemat".

    Przebaczenie i spokój

    Wieloletni związek to także sztuka wybaczania. Małgorzata i Krzysztof, podkreślają, że to spokój i przebaczenie pomogły im przetrwać każdą trudność.

    "Naszym sekretem jest to, że nigdy nie pozwoliliśmy sobie na nienawiść względem siebie i przebaczaliśmy sobie wszystkie przewinienia" - zdradza pani Małgorzata. Jej mąż dodaje, że w chwilach kryzysu najważniejsza jest spokojna rozmowa, a nie krzyki.

    Jak widać, przepis na długi i szczęśliwy związek nie jest jeden, ale składa się z wielu uniwersalnych składników. To codzienna troska, rozmowa, szacunek dla odmienności i duża dawka poczucia humoru. To nie bajka, a świadome budowanie wspólnego życia, dzień po dniu. I może właśnie w tej codzienności tkwi cała magia.

