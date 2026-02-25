Powszechnie utarło się, że optymalna temperatura w sypialni powinna wynosić 18-19 st. C. Ma ułatwiać zasypianie, jak i sprzyjać regenerującej fazie snu (REM). Nowe badania rzucają nowe światło na to, jaka temperatura powinna panować w sypialni osób po 65. roku życia. Naukowcy z Australii postanowili sprawdzić, jaka jest dla nich najkorzystniejsza.

Idealna temperatura w sypialni seniora. Są nowe wytyczne

Według najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Griffitha, utrzymanie w nocy temperatury w sypialni na poziomie 24°C podczas snu, może korzystnie działać na zdrowie osób starszych. Odpowiednie warunki są pomocne w regeneracji organizmu.

Dr Fergus O'Connor z Uniwersytetu Griffitha ocenił wpływ wyższej temperatury w sypialni na tętno i reakcje na stres u osób starszych.

"U osób w wieku 65 lat i starszych utrzymywanie temperatury w sypialni na poziomie 24 st. C w nocy zmniejszało prawdopodobieństwo wystąpienia wzmożonych reakcji na stres podczas snu" - stwierdza O'Connor.

Uznaje się, że najlepsze warunki do snu zapewnia temperatura w przedziale od 16 do 19 st. 123RF/PICSEL

"Kiedy ludzkie ciało jest wystawione na działanie ciepła, jego normalną reakcją fizjologiczną jest przyspieszenie akcji serca. Serce pracuje ciężej, aby dostarczyć krew do powierzchni skóry w celu jej schłodzenia. Jednak kiedy serce pracuje ciężej i dłużej, powoduje to stres i ogranicza naszą zdolność do regeneracji po ekspozycji na ciepło z poprzedniego dnia" - przyznaje ekspert.

Uczestnicy badania nosili na nadgarstkach specjalne urządzenia monitorujące. Z kolei temperaturę w sypialni sprawdzano za pomocą zainstalowanych czujników temperatury. Dane były gromadzone przez całe lato. I tu pojawił się kolejny wątek - zmiany klimatyczne.

Sen w obliczu zmian klimatycznych. Ekspert stawia sprawę jasno

O'Connor podkreśla, że wyniki badań są ważne w odniesieniu do zmian klimatycznych. Coraz częściej występujące gorące noce przyczyniają się do zaburzeń snu. Ale nie tylko.

"Mogą się one niezależnie przyczyniać się do zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia poprzez upośledzenie snu i regeneracji układu autonomicznego" - zwraca uwagę O'Connor.

"Chociaż istnieją wytyczne dotyczące maksymalnej temperatury w pomieszczeniach w ciągu dnia, wynoszącej 26 st. C, nie ma równoważnych zaleceń dotyczących warunków nocnych" - ocenia. Dlatego też eksperci apelują o opracowanie zaleceń uwzględniających potrzeby seniorów.

Odpowiednia temperatura w sypialni wpływa na jakość snu Canva Pro INTERIA.PL

Źródło: news.griffith.edu.au

