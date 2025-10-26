Ile pamiętasz z podstawówki? Ta zagadka szybko to pokaże!

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Ćwiczenia matematyczne wykonujemy już od dziecięcych lat. Nie ma się jednak czemu dziwić, gdyż wspomagają pracę mózgu, rozwijają logiczne myślenie i kreatywność. To test z czasów podstawówki, jak poradzisz sobie jako osoba dorosła? Przekonaj się, powodzenia!

Ćwiczenie matematyczne na poziomie podstawówki. Dorosłym sprawia kłopot
Ćwiczenie matematyczne na poziomie podstawówki. Dorosłym sprawia kłopotCanva ProINTERIA.PL

Ile pamiętasz z czasów szkoły podstawowej? Dla dorosłych to duże wyzwanie

Ćwiczenia matematyczne to świetny sposób na rozruszanie mózgu. Wzmacniają logiczne myślenie, pobudzają kreatywność i pomagają patrzeć na problemy z różnych perspektyw. Przed tobą szybka łamigłówka rodem ze szkolnej ławki - prosta, ale potrafi zmylić niejednego dorosłego. Spójrz na poniższe polecenie, ale masz tylko 10 sekund, by znaleźć właściwą odpowiedź. Gotowy na błyskawiczny trening szarych komórek? Start!

Na drzewie siedziało 8 ptaków. Przyleciały jeszcze 4, a potem 5 odleciało. Ile ptaków zostało?
Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie

Przekonajmy się, czy udało ci się z tym zadaniem matematycznym na poziomie szkoły podstawowej. Pamiętaj, że pamięć może zawodzić, zwłaszcza jeżeli regularnie nie wykonujesz tego typu testów. Jeśli nie udało ci się poprawnie odpowiedź, to nic się nie stało. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Dziękujemy za zaangażowanie, a oto prawidłowe rozwiązanie testu na inteligencję:

  • 8 + 4 − 5 = ?
  • 12 - 5 = 7
Zostało 7 ptaków.

Podobała ci się nasza zagadka? Sprawdź, jak poradzisz sobie z innymi testami IQ:

"Nomada": Co zobaczyć w Alanyi? To "tureckie Władysławowo"INTERIA.PL

Najnowsze