Ile pamiętasz z podstawówki? Ta zagadka szybko to pokaże!
Ćwiczenia matematyczne wykonujemy już od dziecięcych lat. Nie ma się jednak czemu dziwić, gdyż wspomagają pracę mózgu, rozwijają logiczne myślenie i kreatywność. To test z czasów podstawówki, jak poradzisz sobie jako osoba dorosła? Przekonaj się, powodzenia!
Ile pamiętasz z czasów szkoły podstawowej? Dla dorosłych to duże wyzwanie
Ćwiczenia matematyczne to świetny sposób na rozruszanie mózgu. Wzmacniają logiczne myślenie, pobudzają kreatywność i pomagają patrzeć na problemy z różnych perspektyw. Przed tobą szybka łamigłówka rodem ze szkolnej ławki - prosta, ale potrafi zmylić niejednego dorosłego. Spójrz na poniższe polecenie, ale masz tylko 10 sekund, by znaleźć właściwą odpowiedź. Gotowy na błyskawiczny trening szarych komórek? Start!
Na drzewie siedziało 8 ptaków. Przyleciały jeszcze 4, a potem 5 odleciało. Ile ptaków zostało?
Poprawne rozwiązanie
Przekonajmy się, czy udało ci się z tym zadaniem matematycznym na poziomie szkoły podstawowej. Pamiętaj, że pamięć może zawodzić, zwłaszcza jeżeli regularnie nie wykonujesz tego typu testów. Jeśli nie udało ci się poprawnie odpowiedź, to nic się nie stało. Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki, a z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Dziękujemy za zaangażowanie, a oto prawidłowe rozwiązanie testu na inteligencję:
- 8 + 4 − 5 = ?
- 12 - 5 = 7
Zostało 7 ptaków.
