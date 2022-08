Ile powinien trwać idealny stosunek? Internetowa ekspertka wyjaśnia

Życie i styl

Dołącz do nas:

Czy istnieje przepis na idealny stosunek? Nadia Bokody jest influencerką, która na TikToku przybliża użytkownikom temat seksu. Obala mity związane ze zbliżeniami i wyjaśnia skąd się wzięły. Teraz na tapet wzięła to, ile powinien trwać stosunek, by można było uznać go za satysfakcjonujący. Do jakich wniosków doszła Bokody?

Zdjęcie Ile powinien trwać seks? Ekspertka mówi o „odpowiedniej długości” / 123RF/PICSEL