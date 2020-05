Im więcej chodzisz, tym lepiej dla twojego mózgu

​Dziś na całym świecie bada się to, jaki wpływ chodzenie ma na kreatywność. Albo inaczej: jak twoje stopy wpływają na mózg, a nie odwrotnie. W badaniu przeprowadzonym przez Stanford University w 2014 roku u osób, które chodziły przez sześć do piętnastu minut, kreatywność wzrosła o nawet 60 procent w porównaniu z osobami, które przez taki sam czas siedziały. Przeczytaj fragment książki Erlinga Kagge "Idź krok po kroku".

Zdjęcie Wystarczy 6 do 15 minut spaceru, by nasza kreatywność poszybowała w górę /123RF/PICSEL

Dwójka prowadzących to badanie, Marily Oppezzo i Daniel Schwartz, wpadła na ten pomysł podczas spaceru. "Mój mentor miał zwyczaj spacerować ze swoimi studentami, aby uruchomić zespołowe myślenie", opowiadała Oppezzo o Schwartzu. "Pewnego dnia zaczęliśmy więc zastanawiać się nad tym, co właściwie robimy".

Kiedy pracuję, czasami czuję się tak, jakby mój mózg zaczynał strajkować. Próbuję zebrać myśli, iść dalej, ale nie daję rady. Jakbym walił głową w mur. Zamiast dalej siedzieć, wychodzę wtedy na ulicę, żeby przez kwadrans pochodzić. Czasami nie bardzo to pomaga, ale zazwyczaj myśli uwalniają się i czuję, jakby między uszami wrzało od nowych rozwiązań kwestii, nad którymi się męczyłem.

Czy to może stanowić wzrost o 60 procent? Nie wiem, jak nauka coś takiego mierzy, ale ja mam takie wrażenie, jakby był to wzrost o kilka setek. Rozkwit nowych myśli nie trwa wiecznie. Stopy pomagają mi dopóty, dopóki spaceruję i jeszcze przez chwilę, ale potem muszę znowu iść.

Nikt nie stanie się od chodzenia nowym Stevem Jobsem, ale chodzi tu o to, co naukowcy wyrażają na swój klarowny sposób: "Ci, którzy potrzebują nowej perspektywy albo nowych pomysłów, skorzystają na tym". I "...możliwe jest, że chodząc, człowiek umożliwia mózgowi przedarcie się przez niektóre ze swoich własnych hiperracjonalnych filtrów".

Świat jest zorganizowany tak, byśmy jak najwięcej siedzieli. W całym tym siedzeniu chodzi o pragnienie władz, byśmy wytwarzali Produkt Krajowy Brutto i spełniali potrzebę gospodarki, jaką jest to, byśmy konsumowali i mogli odpoczywać, kiedy nie konsumujemy. Ruch ma być krótki i efektywny.

W epoce kamienia dorosły człowiek obciążał środowisko zużyciem energii odpowiadającym 4000 kaloriom każdego dnia. Zużycie to obejmowało nie tylko zjadane pożywienie, ale także energię wykorzystywaną do wytwarzania narzędzi i ubrań, a także chodzenia. Człowiek żyjący współcześnie na Zachodzie obciąża każdego dnia środowisko zużyciem 228000 kalorii, co obejmuje takie dobra jak: żywność, odzież, komunikacja i transport. Konsumowanie energii stało się pełnoetatowym zajęciem i niełatwo jest znaleźć nieco czasu, by przejść więcej niż kilka kroków.