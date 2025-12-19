Spis treści: Czego Polacy nie chcą wieszać na choince? Ulubiony wybór internautów. To powinno zdobić czubek świątecznego drzewka Dlaczego wybór "czubka" jest tak ważny? Co symbolizują ozdoby choinkowe?

Czego Polacy nie chcą wieszać na choince?

Nie ma świąt bez drobnych "sprzeczek choinkowych". Zawsze znajdzie się ta jedna osoba, która "wie najlepiej", gdzie powiesić bombki, w jakiej kolejności zakładać dekoracje - najpierw łańcuch, a może światełka? - i przede wszystkim, co powinno znaleźć się na samym czubku drzewka. Gwiazda, szpic, kokarda a może uroczy aniołek? To pytanie niejednokrotnie staje się początkiem rodzinnej debaty.

My postanowiliśmy sprawdzić, co na szczyt drzewka najchętniej zakładają Polacy. Przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych użytkowników - głos oddało aż 208 osób. Okazało się, że ze wszystkich odpowiedzi wyłonił się prawdziwy zwycięzca. Zanim jednak poznamy lidera, warto spojrzeć na te dekoracje, które pojawiają się na choinkach najrzadziej. Zaledwie 3 osoby wybrały kokardę, a 5 użytkowników postawiło na aniołka.

Aniołek to symbol ochrony, bezpieczeństwa i błogosławieństwa Canva Pro INTERIA.PL

Ulubiony wybór internautów. To powinno zdobić czubek świątecznego drzewka

Największa bitwa rozegrała się między gwiazdą a szpicem, często nazywanym po prostu "czubem". Gwiazda zdobyła serca 79 naszych użytkowników, jednak to szpic okazał się bezkonkurencyjny - aż 121 osób uznało go za idealne zwieńczenie swojej choinki. Wygląda na to, że Polacy cenią sobie klasykę, która najlepiej podkreśla świąteczny klimat. To czas radości, blasku i rodzinnych tradycji. Wybór czubka choinki, choć wydaje się drobnostką, jest doskonałym przykładem, jak małe decyzje mają ogromne znaczenie.

Internauci wybrali tradycyjny szpikulec. To ich ulubiona ozdoba świąteczna Karolina Burda Archiwum autora

Dlaczego wybór "czubka" jest tak ważny?

Wyniki ankiety pokazują także, że dla wielu osób wybór czubka choinki to nie tylko kwestia estetyki, lecz także sposób na podtrzymanie wieloletnich tradycji. Samo świąteczne drzewko od dawna symbolizuje życie i odrodzenie, a jego zwieńczenie ma szczególne znaczenie. Wywodzący się z niemieckich zwyczajów szpic na szczycie drzewka, niegdyś formowany z chleba czy ciasta, a później z drewna i metalu, stał się w Europie znakiem światła, nadziei i opieki. Jako nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej przypomina o narodzinach Jezusa oraz drodze, którą prowadziła zarówno Trzech Króli, jak i pasterzy. Dlatego właśnie ten element drzewka wciąż pozostaje jednym z najważniejszych symboli bożonarodzeniowej tradycji.

Ozdoby świąteczne mają bogatą symbolikę i sięgają przypominają o dawnych obyczajach i historii Canva Pro INTERIA.PL

Co symbolizują ozdoby choinkowe?

Pozostałe ozdoby choinkowe również niosą ze sobą ukryte znaczenia. Długi, kolorowy łańcuch oplatający drzewko ma przypominać o więzi łączącej bliskich, a dzwoneczki zawieszone między gałązkami mają przynosić dobre wiadomości. Czerwone, błyszczące jabłka od wieków kojarzone są ze zdrowiem, urodą i siłą życia, natomiast aniołek symbolizuje opiekę i bezpieczeństwo. Cukierki mają przyciągać miłość oraz pomyślność na cały rok, a migoczące światełka przypominają o nadejściu Jezusa. Wszystkie te ozdoby razem tworzą opowieść o nadziei, dobroci i domowym cieple.

