Na profilach erotycznych zarabiała kilka tysięcy złotych

Gazeta Wyborcza opisała przypadek kobiety, która w ramach hobby i dodatkowego zarobku prowadziła profile w serwisach erotycznych. Na życzenie fanów wysyłała im swoje nagie zdjęcia, zużytą bieliznę czy buty, w których chodziła. W zamian od internautów o specyficznych upodobaniach seksualnych/ fetyszach otrzymywała prezenty w postaci między innymi bielizny i pieniędzy. Choć wydawać by się mogło, że były to nie wielkie kwoty od 100 do 300 zł, to po zsumowaniu okazało się, że zarabia nawet do kilku tysięcy złotych na działalności, którą traktowała jako dodatkową. Kobieta postanowiła zapytać Krajową Informację Skarbową, w jaki sposób powinna traktować otrzymywane prezenty i czy musi odprowadzać od nich podatek.



Zdjęcie Kobieta wysyłała użytkownikom zużytą bieliznę / 123RF/PICSEL

Fiskus: Takie dochody należy opodatkować

Datki czy prezenty, które kobieta otrzymywała od fanów, były dobrowolne, dlatego była przekonana, że jest to darowizna. Tym bardziej że nie świadczyła ona usług seksualnych. Innego zdania był dyrektor Krajowej Izby Podatkowej. Urzędnicy uznali, że kobieta wykonuje świadczenia na rzecz swoich fanów, w zamian za co otrzymuje gratyfikacje w postaci pieniędzy i podarunków. Dlatego według fiskusa zarabiane przez nią pieniądze podlegają przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym kobieta musi zapłacić podatek od działalności prowadzonej w serwisach erotycznych.



