Bez czego nie wyobrażają sobie życia? Pokolenie Z o wynalazkach, które zmieniły świat i życie codzienne

Spis treści: Pokolenie Z (i nie tylko) o najważniejszych osiągnięciach ludzkości Jakie osiągnięcia społeczne cenią Zetki? Spokój, niezależność i coś "po sobie". Co chcą osiągnąć młodzi ludzie? Pokolenie Z o tym, czym dziś jest sukces Młodzi o nadziei, działaniu i wpływie na przyszłość

Pokolenie Z (i nie tylko) o najważniejszych osiągnięciach ludzkości

Zapytani o największe osiągnięcia i wynalazki ludzkości, przedstawiciele pokolenia Z najczęściej wskazują technologie, które na co dzień ułatwiają im życie i łączą świat w jedną, dostępną całość. Paweł za najbardziej przełomowy wynalazek uznaje internet, który jego zdaniem otworzył ludziom nieograniczone możliwości. Zwraca również uwagę na wcześniejsze etapy rozwoju technologii - od układu scalonego, który umożliwił powstanie komputerów, po sieć internetową, dzięki której cały świat "mieści się dziś w kieszeni". Ola wskazuje na wynalazki związane z transportem i komunikacją. Wymienia samolot i telefon, które pozwalają zarówno na swobodne podróżowanie, jak i utrzymywanie kontaktu na odległość.

Justyna podkreśla, że trudno wybrać jedno konkretne osiągnięcie, dlatego patrzy na temat szerzej. Ogromnym ułatwieniem codziennego życia jest szeroko pojęta technologia. Ważne są dla niej: możliwość kontaktu z bliskimi na drugim końcu świata, szybkie zakupy online czy natychmiastowe opłacanie rachunków. Za jedno z kluczowych wynalazków uznaje internet, a także rozwiązania takie jak paczkomaty czy system BLIK.

Nicole podkreśla natomiast znaczenie medycyny i urządzeń medycznych, które pozwalają zapobiegać chorobom oraz skuteczniej je leczyć. Jej zdaniem to właśnie rozwój tej dziedziny jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacji. Dla kontrastu Aleksandra, przedstawicielka pokolenia millenialsów, za najbardziej wszechstronny wynalazek uznaje trytytkę. Jak tłumaczy, to proste narzędzie potrafi rozwiązać wiele codziennych problemów - od drobnych napraw domowych, przez awarie samochodowe, aż po zagrożenia medyczne, takie jak uciśniecie rany.

Jak młodzi postrzegają sukces? 123RF/PICSEL

Jakie osiągnięcia społeczne cenią Zetki?

Paweł podkreśla, że podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa powinien być wzajemny szacunek oraz warunki sprzyjające rozwojowi wszystkich obywateli. Jak zaznacza, idea "dobrego społeczeństwa", choć może brzmieć idealistycznie, pozostaje - jego zdaniem - jednym z najważniejszych celów, do których warto dążyć.

Ola wskazuje na inicjatywy takie jak zbiórki charytatywne oraz działania na rzecz ochrony środowiska. To właśnie tego typu aktywności pokazują, że ludzie potrafią się jednoczyć wokół ważnych spraw i realnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Justyna jest podobnego zdania. Uważa, że szczególnie cenne są wszelkie działania, w których ludzie wspólnie angażują się w pomoc innym. Takie decyzje uczą wrażliwości i odpowiedzialności społecznej.

Nicole zwraca natomiast uwagę na zmiany prawne dotyczące ochrony zwierząt. Za istotne osiągnięcie społeczne uznaje zakazy wykorzystywania zwierząt na futra oraz regulacje poprawiające warunki ich hodowli. Choć temat ten często pozostaje w cieniu innych problemów, każda zmiana w tym obszarze ma realne znaczenie. Zetki za najważniejsze osiągnięcia społeczne uznają działania oparte na empatii, współpracy i realnej pomocy innym.

Spokój, niezależność i coś "po sobie". Co chcą osiągnąć młodzi ludzie?

Paweł marzy o tym, by jego działania i osiągnięcia zostały zauważone i zapisały się w historii. Jak podkreśla, chciałby zostawić po sobie trwały, pozytywny ślad, wynikający z wybitnych dokonań. Ola stawia na poczucie równowagi życiowej. W jej definicji sukcesu ważne są spokój, szczęście, zaufane relacje oraz stabilność finansowa pozwalająca na życie bez stałego stresu o przyszłość. Istotna jest również możliwość podróżowania i swobodnego podejmowania decyzji. Justyna za swój cel uznaje przede wszystkim akceptację siebie i budowanie pewności siebie, która pozwoli jej działać bez lęku przed oceną innych. Julia marzy o szczęśliwej rodzinie i możliwości zapewnienia jej dobrego życia. Jak mówi, chciałaby w przyszłości usłyszeć od swojego dziecka, że dobrze sobie poradziła i jest powodem do dumy. Nicole natomiast wskazuje na niezależność i wolność, które - mimo że częściowo już osiągnięte - nadal są dla niej wartościami, nad którymi chce pracować. Marzy również o możliwości odpoczynku i zwolnienia tempa życia. Wypowiedzi młodych pokazują, że ich cele rzadko ograniczają się do sukcesu zawodowego. Znacznie częściej dotyczą one jakości życia, relacji z innymi oraz poczucia wewnętrznej równowagi i bezpieczeństwa.

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Pokolenie Z o tym, czym dziś jest sukces

Pojęcie sukcesu dla przedstawicieli pokolenia Z nie ma jednej definicji. Dla jednych wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem finansowym, dla innych z relacjami, samorealizacją i poczuciem spełnienia. Paweł zauważa, że w potocznym rozumieniu sukces często utożsamiany jest z pieniędzmi, choć nie zawsze są one jego realnym wyznacznikiem. Większe znaczenie mają dobre relacje z ludźmi, a samo pojęcie sukcesu jest znacznie bardziej złożone. Zwraca również uwagę, że współcześnie popularność, szczególnie w internecie, bywa mylona z wybitnym osiągnięciem, gdyż miewa ona charakter krótkotrwały i nie zawsze wynika z rzeczywistych dokonań.

Justyna przyznaje, że sukces kojarzy jej się przede wszystkim z pieniędzmi, które dają poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Jak podkreśla, ich brak w dzieciństwie sprawił, że dziś szczególnie ceni stabilność finansową. Zauważa również, że media społecznościowe coraz częściej stają się przestrzenią do zarabiania, a influencerzy bywają postrzegani jako osoby sukcesu - zarówno ze względu na popularność, jak i dochody, które osiągają. Natomiast Ola i Nicole podkreślają, że prawdziwy sukces nie powinien być mierzony pieniędzmi ani sławą, lecz poczuciem szczęścia i wewnętrznej równowagi.

Czy bycie influencerem to dziś wyznacznik sukcesu? 123RF/PICSEL

Młodzi o nadziei, działaniu i wpływie na przyszłość

Paweł uważa, że młodzi ludzie od zawsze mieli w sobie energię i ambicję, by wpływać na rzeczywistość. Wielu z nich ma realną szansę, by poprzez pracę i zaangażowanie zapisać się w historii i wprowadzić trwałe zmiany. Justyna również wierzy w sprawczość swojego pokolenia. Zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie udziałem w wyborach, protestach i innych formach aktywności obywatelskiej. Jej zdaniem młodzi ludzie coraz częściej dostrzegają, że ich głos ma znaczenie i może realnie wpływać na rzeczywistość. Julia podkreśla, że zetki mają poczucie wpływu na przyszłość i wierzą w możliwość zmian. Szczególną inspirującą stają się dynamiczny rozwój technologii oraz przemiany zachodzące w innych krajach, które budzą nadzieję na dalszy postęp. Wypowiedzi respondentów pokazują, że pokolenie Z - mimo licznych obaw i niepewności - wciąż widzi przestrzeń do działania i wierzy, że ma realny wpływ na kształtowanie przyszłości.





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