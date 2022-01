Życie Izabeli Kuny wydaje się być idealne - dobry zawód, sława, ukochany partner i dzieci. Aktorka przyznała jednak, iż miała koszmarne dzieciństwo, a jego skutki odczuwa do dziś. W wywiadzie dla Żurnalisty opowiedziała o trudnych relacjach z mamą. Przyznała, ze niejednokrotnie brakowało jej wsparcia ze strony matki, która wychowywała ją nad wyraz surowo.

Izabela Kuna miała trudne dzieciństwo. "Nie odzywała się do mnie przez kilka dni"

"Moja mama nie odzywała się do mnie przez kilka dni. Taki miała sposób na komunikację, ale ja też obrażam się na Marka i nie rozmawiam z nim kilka dni. Nie radziłam sobie z tym, a teraz robię to samo. Coraz mniej mi się to zdarza, bo to jest okropna cecha" - wyznała w podcaście Żurnalisty.

Aktorka postanowiła zgłębić temat, zdradzając, że najgorzej czuła się w momencie, kiedy zachowaniem matki karany był również ojciec. "Mama miała różne rodzaje radzenia sobie. To trwało kilka dni, do tygodnia. Najgorszego w tym wszystkim było, jak moja mama nie radziła sobie i nie odzywała się przy tym też to taty. Za mnie ktoś obrywał. To już najgorsze, co dziecko może zobaczyć, że to przez ciebie, że jesteś winna wszystkiemu, co się dzieje dookoła. To było dla mnie najgorsze. Przy tym wszystkim, taka najprzyjemniejsza rzecz, to kiedy następował ten moment, że już wiedziałam, że będzie lepiej, to wtedy, kiedy tata szedł z obiadem i ona ten obiad jadła. To było już dla mnie: już jest dobrze, będziemy normalnie jeść. No i oczywiście kiedy przychodzili goście - wtedy przerwy nieodzywania się mojej mamy trwały krócej".

Izabela Kuna o trudnej relacji z matką. "Umniejszała moją wartość"

W wywiadzie aktorka wyznała także, iż czuła się niewystarczająco dobra dla swojej matki - surowej i wymagającej pedagog. "Być może z jednej strony moja mama chciała mnie zmotywować, ale umniejszała moją wartość. Ciągle miałam z tyłu głowy, że niewystarczająco dobrze się uczę, że niewystarczająco dobrze wyglądam" - powiedziała.

Izabela Kuna dodała, że największym wsparciem w jej życiu był tata, na którego zawsze mogła liczyć.

