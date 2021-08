Ashton Kutcher i Mila Kunis w podcaście "Armchair Expert" przyznali, że myją swoje kilkuletnie dzieci dopiero wtedy, gdy zauważą na nich brud. To niepopularne stanowisko wywołało spore kontrowersje. Pojawiły się głosy, że aktorska para to wyrodni rodzice, którzy oszczędzają na dzieciach. Kunis zaznaczyła, że takie podejście do higieny wyniosła z domu rodzinnego. Jako dziecko rzadko się kąpała i wpłynęło to negatywnie na jej rozwój.

Zalety codziennego mycia

Zwolennicy codziennej kąpieli niemowląt twierdzą, że to najlepszy sposób, by utrzymać dzieci w czystości. Wiele mam zaznacza, że kąpanie maluszka to rytuał, który pozwala na nawiązanie z dzieckiem wyjątkowej więzi. Polskie Towarzystwo Pediatryczne rekomenduje codzienne kąpiele. Zaznacza również, że gdy dziecko wyjątkowo mocno się poci, można kąpać je nawet dwa razy dziennie.

Zdjęcie Zwolennicy codziennej kąpieli niemowląt twierdzą, że to najlepszy sposób, by utrzymać dzieci w czystości / 123RF/PICSEL

Czy dziecko należy myć co kilka dni?

Dawno minęły już czasy, gdy sobotni wieczór oznaczał kąpiele całej rodziny. Do łazienki układała się wówczas kolejna domowników. Każdy cierpliwie czekał na swoją kolej. Dziś o higienę dbamy dużo bardziej. Jest jednak grupa ekspertów, którzy twierdzą, że zbyt częsta kąpiel nie tylko nie jest konieczna, ale może wręcz szkodzić niemowlęciu. Dlaczego?

Amerykańska Akademia Pediatryczna na swojej stronie tłumaczy, że maluchy, które nie ukończyły jeszcze roku, nie potrzebują codziennej kąpieli. Stanowisko to podziela American Academy of Dermatology. W przeciwieństwie do dorosłych i starszych dzieci, niemowlaki nie pocą się tak bardzo, ponieważ większość czasu spędzają śpiąc.

Według specjalistów kąpiel dwa lub trzy razy w tygodniu wystarczy, by utrzymać dziecko w czystości. Nadmierna pielęgnacja pomoże zaszkodzić, głównie ze względu na popularne kosmetyki, których rodzice używają podczas kąpieli maluszków. Dostępne na rynku środki, nawet te dedykowane noworodkom, mogą niszczyć naturalny płaszcz lipidowy, a więc ochronną barierę naskórka. Skóra dzieci jest bardzo wrażliwa i skłonna do podrażnień, warto na nią uważać i obchodzić się z nią niezwykle delikatnie.

Zdjęcie Według niektórych specjalistów kąpiel dwa lub trzy razy w tygodniu wystarczy, by utrzymać dziecko w czystości / 123RF/PICSEL

Wiele mówi się również o tym, że zbyt częste mycie dzieci negatywnie wpływa na ich odporność. Nie wszystkie bakterie, z którymi stykamy się na co dzień, wyrządzają szkodę. Niektóre mikroby, zasiedlające skórę człowieka, pełnią funkcję ochronną i wspomagają system immunologiczny. Zdaniem niektórych pediatrów dziecięcy układ odpornościowy dzięki kontaktowi z bakteriami, wytwarza niezbędne przeciwciała.

Decyzja należy do rodziców

Kwestia tego, jak często należy myć dzieci, pozostaje nierozstrzygnięta. Istotne jest tu podejście rodziców. Wielu z nich - podobnie jak Mila Kunis - kieruje się zasadami higieny wyniesionymi z domu rodzinnego. Być może w przyszłości spór zostanie rozstrzygnięty przez pediatrów, na razie jednak musimy zdać się na własną intuicję i zdrowy rozsądek.





Zdjęcie Wiele mówi się również o tym, że zbyt częste mycie dzieci negatywnie wpływa na ich odporność / 123RF/PICSEL

