Spis treści: Asertywność w starciu z rodzinną tradycją Portfel, kilometry i zdrowy rozsądek Sztuka eleganckiej odmowy (bez zbędnego tłumaczenia) Miły gest zamiast fizycznej obecności

Asertywność w starciu z rodzinną tradycją

Komunia w Polsce to nie tylko wydarzenie religijne, ale często małe, świeckie wesele. Z tego powodu zaproszenie traktujemy jako obowiązek niepodlegający dyskusji. Boimy się szeptów ciotek, urażonej dumy krewnych i etykiety "czarnej owcy". Tymczasem relacje rodzinne powinny opierać się na szczerości, a nie na przymusie. Udział w uroczystości tylko z poczucia winy lub strachu przed plotkami to zły pomysł. Masz prawo do własnych planów, odmiennych przekonań, a nawet do odpoczynku po ciężkim tygodniu. Odmowa nie czyni cię złym członkiem rodziny, lecz osobą, która szanuje swój czas i stawia zdrowe granice.

Portfel, kilometry i zdrowy rozsądek

Nie oszukujmy się - majowe uroczystości to dla gości ogromny wydatek. Jeśli dojazd na drugi koniec Polski, nocleg, nowa kreacja i "koperta" (której niepisane minimum rośnie z roku na rok) mocno nadwyrężają twój domowy budżet, to jest to absolutnie wystarczający powód do odmowy. Nie musisz brać chwilówki, by zadowolić krewnych. Innym w pełni zrozumiałym powodem jest brak więzi z dzieckiem. Jeśli małego bohatera dnia widziałeś tylko raz, na zdjęciu na Instagramie, twoja nieobecność przy stole naprawdę nie zepsuje mu święta. Ważne, by kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie konwenansami.

Sztuka eleganckiej odmowy (bez zbędnego tłumaczenia)

Kluczem do sukcesu nie jest to, czy odmawiasz, ale jak to robisz. Złota zasada? Zrób to jak najszybciej. Rodzice organizujący przyjęcie w lokalu płacą za "talerzyk", więc zwlekanie z odpowiedzią do ostatniej chwili to prawdziwe towarzyskie faux pas. Zadzwoń (SMS-y w tej sytuacji są w nieco złym tonie), podziękuj za pamięć i poinformuj, że z przyczyn osobistych lub logistycznych nie będziesz w stanie się pojawić. Nie wymyślaj skomplikowanych wymówek o chorej śwince morskiej czy nagłym wyjeździe za granicę. Kłamstwo ma krótkie nogi, a nadmierne tłumaczenie się brzmi podejrzanie. Krótkie, grzeczne i stanowcze: "Niestety nie dam rady" w zupełności wystarczy.

Miły gest zamiast fizycznej obecności

To, że nie zjesz z rodziną rosołu, nie oznacza, że musisz całkowicie odcinać się od wydarzenia. Prawdziwa klasa polega na tym, by mimo nieobecności zostawić po sobie dobre wrażenie. Wystarczy drobny gest! Wyślij tradycyjną, odręcznie wypisaną kartkę z życzeniami. Możesz też zadzwonić w dniu uroczystości (lub tuż przed nią) do dziecka, aby złożyć mu życzenia, albo wysłać kurierem symboliczną książkę z dedykacją. W ten sposób elegancko pokazujesz, że choć fizycznie cię tam nie ma, to mentalnie pamiętasz o ważnym dniu młodego człowieka. I wilk syty, i owca cała!

