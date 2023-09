Obniżenie rachunków za prąd to jeden ze sprawdzonych sposobów na podreperowanie domowego budżetu. Sprawdzamy, co można zrobić, aby płacić niższe rachunki.

Czy można obniżyć rachunki za prąd?

Obniżenie rachunków za prąd w niektórych sytuacjach może być banalnie proste. Jest to jak najbardziej możliwe do osiągnięcia.

Pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jeśli chcemy zacząć oszczędzać na prądzie, jest sprawdzenie obecnego stanu jego zużycia. Przejrzyj rachunki oraz zastanów się, co obecnie stanowi największy problem w twoim domu. Mogą to być drobne usterki, stare żarówki, zepsute uszczelki w lodówce, kamień w czajniku, które łącznie powodują duże straty energii. Warto je jak najszybciej naprawić.

Pomocne w oszczędzaniu na prądzie może być również monitorowanie comiesięcznych odczytów liczników. Dzięki temu będziesz mógł kontrolować zużycie oraz uchronisz się od naliczania większej stawki przez sprzedawcę.

Obecnie każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje limit 2000 kWh, który jest rozliczany według zamrożonych cen na poziomie z poprzedniego roku. Przekroczenie tego limitu może dla nas oznaczać sporą podwyżkę ceny.

Są jednak sytuacje, w których możemy się odwołać i wnioskować o zwiększenie limitu. Limit 2600 kWh przysługuje gospodarstwom domowym, w którym mieszka osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Natomiast limit 3000 kWh możliwy jest do uzyskania przez rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

Proste nawyki mogą znacznie zmniejszyć koszty zużycia prądu. Pamiętaj w szczególności o nie pozostawianie urządzeń w trybie czuwania oraz odłączaniu wtyczek

Co zużywa najwięcej prądu w gospodarstwie domowym?

Okazuje się, że w gospodarstwach domowych najwięcej prądu zużywają sprzęty AGD. Płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, bojler elektryczny, zmywarka, a nawet czajnik elektryczny znajdują się w czołówce "zjadaczy energii" w naszych domach. Koszt użytkowania ich przez cały rok waha się od 300 zł do nawet 1200 zł.

Mniej energii zużywają telewizory, komputery stacjonarne, laptopy i ładowarki do telefonów. Koszt rocznego zużycia prądu przez nie wynosi ok. 50 do 200 zł.

Najmniej prądu zużywają odkurzacze, pralki, kuchenki mikrofalowe, żelazka. Cena za użytkowanie ich przez rok wynosi ok. 30 - 100 zł.

Jak obniżyć rachunek za prąd?

Sprzęty AGD mogą pobierać najwięcej prądu

Obecnie na rynku sprzedawców prądu możemy znaleźć wiele ciekawych ofert. Może się okazać, że nasza dotychczasowa umowa nie spełnia naszych oczekiwań. Zmiana dostawcy prądu może się okazać korzystnym zabiegiem. Równie ważna jest taryfa. Sprawdź, czy twój rachunek rozliczany jest według jednej stawki przez całą dobę w każdy dzień tygodnia. Można znaleźć oferty, które proponują mniejszą stawkę za prąd zużywany w nocy lub w weekendy.

Ważne są nasze nawyki. Nawet drobna zmiana może sprawić, że w końcowym rozrachunku opłaty za prąd będą spadać. Zadbaj o to, aby wyłączać światło, nie pozostawiać urządzeń w trybie czuwania oraz wyjmować ładowarki z prądu.

Jeśli rachunki za prąd nie spadają, nawet pomimo naprawienia usterek i dbania o wyłączanie sprzętów, może się okazać, że musimy wymienić urządzenia na takie, które mają wyższą klasę energetyczną.

W dobie inflacji każdy sposób, który przyczyni się do zredukowania ilości zużytego prądu jest na wagę złota

Dobrym pomysłem może być także inwestycja w odnawialne źródła energii. Koszt montażu fotowoltaiki może bardzo szybko nam się zwrócić. Jeśli mamy taką możliwość, warto wziąć tę opcję pod uwagę.

