Test osobowości: Jak radzisz sobie w pojdejmowaniu trudnych decyzji? Czym się kierujesz?

Jak radzisz sobie z podejmowaniem decyzji? Jeden wybór wyjawi wszystko
Każdy staje w życiu przed różnymi decyzjami, jednak różnie je podejmujemy. Jedni kierują się logiką, inni zaś emocjami. Jak ty sobie z tym radzisz? Sprawdź to w prostym teście osobowości. Spójrz na obrazek pełen zwierząt wodnych - wybierz jedno, ufając swojej intuicji. Następnie przeczytaj poprawną odpowiedź. Powodzenia!
Nemo
Trudne decyzje podejmujesz głównie sercem. Kierujesz się emocjami i intuicją, co często zbliża cię do ciekawych doświadczeń. Lubisz próbować nowych rzeczy, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem. Czasem działasz spontanicznie, bez długiego analizowania. Uczysz się głównie przez doświadczenie. Twoje decyzje są szczere i autentyczne. Bywasz odważny, nawet gdy się boisz.
Homar
Twój styl podejmowania decyzji jest ostrożny i przemyślany. Analizujesz sytuację z różnych stron, zanim zrobisz krok. Nie lubisz działać pod presją. Cenisz stabilność i bezpieczeństwo. Twoje decyzje są racjonalne i logiczne. Rzadko żałujesz swoich wyborów, bo dobrze je przemyślałeś. Możesz jednak czasem zbyt długo się wahać.
Konik morski
Podejmujesz decyzje w sposób spokojny i intuicyjny. Nie spieszysz się i dajesz sobie czas na przemyślenie wszystkiego. Lubisz harmonię i unikasz chaosu. Często kierujesz się tym, co czujesz, ale w bardzo wyważony sposób. Jesteś cierpliwy i konsekwentny. Twoje wybory są subtelne, ale trafne. Inni widzą w tobie osobę opanowaną.
Meduza
Twój styl decyzji jest zmienny i elastyczny. Potrafisz dostosować się do sytuacji i zmienić zdanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie trzymasz się kurczowo jednego planu. Często działasz pod wpływem chwili. Masz dużą wrażliwość na otoczenie. Twoje decyzje bywają nieprzewidywalne, ale też kreatywne. Dobrze odnajdujesz się w dynamicznych sytuacjach.
Wieloryb
Podejmujesz decyzje w sposób głęboki i przemyślany. Lubisz analizować sens i długofalowe skutki swoich wyborów. Nie działasz pochopnie. Masz w sobie dużą mądrość i spokój. Twoje decyzje są zazwyczaj bardzo trafne. Cenisz wartości i kierujesz się nimi w życiu. Inni często szukają u ciebie pomocy.
