Jak spać, żeby dobrze wypocząć?

Dobry sen pozwala nam wejść w nowy dzień w pełni wypoczętymi i gotowymi do podjęcia nowych wyzwań. Nie tylko ciało, ale również umysł na tym korzysta – dzięki właściwej higienie snu pod każdym względem funkcjonuje nam się lepiej. Jak zadbać o to, by dobrze się wysypiać? Wprowadźmy do swojego życia więcej równowagi!

Dobowy rytm organizmu

We współczesnym świecie dobę możemy podzielić na trzy części. Dla zachowania poczucia równowagi w życiu każda z nich powinna trwać około ośmiu godzin. Pierwotnie harmonogram dnia człowieka wyznaczał wschód i zachód słońca, gdy jednak zaczęliśmy używać lamp, nasza dzienna aktywność znacznie się wydłużyła. Pierwsza z owych części wiąże się z pracą. Pamiętajmy, że ośmiogodzinny dzień pracy wprowadzono stosunkowo niedawno - był to proces, który zapoczątkowano w drugiej połowie XIX wieku, a ideę tę spopularyzował w 1914 roku Henry Ford, twórca marki motoryzacyjnej, który dowiódł, że taki system pracy wpływa na lepszą wydajność pracowników. Druga część dnia wiąże się z aktywnością pozazawodową, przez którą nie należy rozumieć wyłącznie prac wykonywanych w domu. Znajdźmy czas na relaks, życie towarzyskie i rodzinne, samorozwój czy aktywność fizyczną. Później następuje oczywiście sen. Każdy z nas ma swój zegar biologiczny. Co prawda zgodnie z zaleceniami lekarzy powinniśmy spać około 8 godzin, jednak jest to dana uśredniona. Warto wsłuchać się w swój organizm i odpowiadać na jego indywidualne potrzeby, niektórzy więc będą potrzebowali nawet 10 godzin snu w ciągu doby, by zacząć prawidłowo funkcjonować, innym w zupełności wystarczy godzin sześć.

Praktyka medytacji

Dziś coraz większą popularność w zachodnim świecie zyskuje medytacja, wywodząca się z buddyzmu praktyka, która pomaga osiągnąć stan życiowej równowagi. Efekty, które daje medytacja, sprawiły, że zyskała ona ogromną popularność wśród ludzi sukcesu z Doliny Krzemowej, celebrytów, znanych sportowców i polityków. Siła medytacji została dostrzeżona nawet przez zachodnią medycynę - jej elementy zaczęto wykorzystywać w psychoterapii, leczeniu bólu czy właśnie bezsenności. Nie trzeba jednak od razu brać się za naukę tej trudnej sztuki, by osiągnąć stanu wyciszenia umysłu i rozluźnienia ciała. Kluczowym elementem, który pozwoli nam poprawić swój stan psychiczny, zacząć funkcjonować zgodnie ze swoim cyklem dobowym, wyciszyć umysł i rozluźnić ciało jest sen. Co zrobić, by budzić się wyspanym?

Lepszy sen

Nie chodzi tylko o czas spędzony na nocnym odpoczynku, ale również o jakość snu. Jeśli mamy trudności z zasypianiem, postarajmy się wyciszyć jeszcze przed położeniem się do łóżka: unikajmy światła niebieskiego emitowanego przez ekrany urządzeń elektrycznych, włączmy uspokajającą muzykę lub poczytajmy książkę. Warto również wybrać się na wieczorny spacer, nie forsujmy jednak ciała nadmiernie - intensywny trening może zbytnio pobudzić organizm, a to nie służy łatwemu zasypianiu.

Istotna jest również dieta. Ostatni lekkostrawny posiłek zjedzmy dwie godziny przed snem. Przed pójściem spać wywietrzmy dokładnie sypialnię. Ważne jest nie tylko samo zasypianie, ale także jakość snu. Drętwiejące kończyny, bezdech, chrapanie czy ból kręgosłupa sprawiają, że wstajemy niewyspani i obolali, a w nocy dochodzi do częstych wybudzeń. By uniknąć tego wszystkiego, warto zainwestować w dobrej jakości materac i poduszkę. Na to, jak cenny jest stan harmonii, zwróciła uwagę marka Comforteo, a efektem ich rozważań na ten temat są Materac Lotos i poduszka Harmony inspirowane nurtem zen. Czym się wyróżniają? Pomagają odzyskać równowagę ciała i umysłu poprzez relaksujący sen. Materac stworzony jest z trzech rodzajów pianek: termoelastycznej, wysokoelastycznej oraz lateksu, dzięki czemu daje właściwe podparcie każdemu odcinkowi kręgosłupa. Poduszka z kolei ma kształt przypominający skrzydła motyla, który pomaga stabilizować głowę i rozluźnić spięte mięśnie karku. Obecnie możemy skorzystać z atrakcyjnej promocji, przy zakupie materaca Lotos poduszkę Harmony otrzymamy za jedyne 1 zł.



Artykuł powstał we współpracy z marką Comforteo