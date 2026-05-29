Jak wygląda procedura zmiany imienia w Polsce? Trzeba mieć ważne powody

Monika Wanat

Monika Wanat

Urzędowa procedura zmiany imienia w Polsce wymaga przedstawienia ważnych powodów. Powody te najczęściej mają głębokie podłoże emocjonalne i społeczne. Rezygnacja z imienia nadanego przez rodziców nie jest próbą ucieczki przed odpowiedzialnością czy chęcią wyróżnienia się z tłumu. To proces odwrotny - dążenie do normalności i spójności między tym, jak człowiek czuje się wewnątrz.

Urzędniczka w urzędzie przegląda stos dokumentów, żeby załatwić sprawę, z którą przyszedł petent.
Kiedy urząd może odmówić zmiany nazwiska?123RF/PICSEL

W skrócie

  • Urzędowa zmiana imienia w Polsce wymaga uzasadnienia, a przyczyny mają najczęściej charakter emocjonalny i społeczny.
  • W artykule opisane zostały historie osób, które odczuwały dyskomfort z powodu swojego imienia nadanego przez rodzinę lub związanego z negatywnymi skojarzeniami.
  • Zmiana imienia jest przedstawiona jako formalny proces prowadzący do poprawy samopoczucia oraz spójności tożsamościowej.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Imię to pierwszy element naszej tożsamości, jaki otrzymujemy od świata. Zazwyczaj jest to decyzja rodziców, podjęta jeszcze przed naszym narodzeniem. W większości przypadków akceptujemy ten wybór, traktując go jako coś naturalnego. Istnieje jednak grupa osób, dla których własne imię od najmłodszych lat stanowi źródło głębokiego dyskomfortu, wstydu, a czasem nawet traumy.

Zobacz również:

Skąd się wzięło moje nazwisko? Odpowiedź znajdziesz w internecie
Życie i styl

Czy na pewno wiesz wszystko o swoim nazwisku? Sprawdź, jakiego jest typu

Karolina Woźniak

Koniec z tym "januszowaniem"

- Urodziłem się w połowie lat osiemdziesiątych. Rodzice dali mi na imię Janusz, po dziadku. Przez całe dzieciństwo i młodość nie miałem z tym większego problemu. Wszystko zmieniło się kilkanaście lat temu, gdy moje imię stało się internetowym memem, synonimem obciachu, braku gustu i zacofania - mówi nam "ex-Janusz", pan Kamil, właściciel małej firmy produkcyjnej spod Warszawy.

- Początkowo próbowałem to ignorować, ale z czasem te żarty przeniosły się do realnego życia. W pracy, podczas spotkań biznesowych, widziałem uśmieszki, gdy wręczałem wizytówkę. Każde 'panie Januszu' brzmiało w moich uszach jak drwina, nawet jeśli rozmówca nie miał złych intencji.

- Zacząłem unikać przedstawiania się, straciłem pewność siebie. Trzy lata temu złożyłem wniosek w urzędzie. Wybrałem imię Kamil - proste, neutralne. Kiedy odebrałem nowy dowód osobisty, poczułem ogromną ulgę - uśmiecha się Kamil.

Koniec z osobistymi wizytami w urzędzie? Rewolucja w cyfrowej administracji po pandemii
Jak wygląda procedura zmiany imienia w Polsce? Trzeba mieć ważne powody123RF/PICSEL

Niechciany spadek po babce

- Moja babka była osobą o bardzo silnym charakterze i postawiła sprawę jasno: albo dostanę imię po niej, albo zerwie kontakty z moimi rodzicami. I tak zostałam Gertrudą. Nienawidziłam tego imienia od przedszkola - opowiada nam Ania z Wałbrzycha.

- Gdy byłam już młodą kobietą, wszyscy znajomi z czasem zaczęli mówić do mnie Ania, ale w dokumentach, na studiach, u lekarza wciąż byłam Gertrudą. Zmiana urzędowa była formalnością. Dzisiaj, jako Anna, czuję, że moje imię wreszcie należy do mnie - wspomina Ania.

- Moje stare imię, Alan, kojarzyło mi się wyłącznie z najgorszym okresem w życiu. Moi rodzice przeszli bardzo toksyczny rozwód, a ojciec, który dał mi to imię, niedługo potem całkowicie zniknął z mojego życia, zostawiając nas z ogromnymi długami. Każde wypowiedzenie mojego imienia przez matkę przypominało jej o człowieku, który nas skrzywdził. Ja sam, patrząc w lustro, czułem, że noszę w sobie cząstkę kogoś, kogo nienawidzę - mówi Mateusz, dziś 32-letni informatyk z Trójmiasta.

- Kiedy skończyłem trzydzieści lat, uznałem, że czas odciąć grubą kreską tamtą przeszłość. Urzędnik w USC pytał o ważne powody - napisałem prawdę o podłożu psychologicznym i braku więzi z dawną tożsamością. To zmieniło sposób, w jaki patrzę w przyszłość - konkluduje Mateusz.

Jak wygląda procedura zmiany imienia w Polsce?

Procedura zmiany imienia w Polsce jest dość jasno określona i odbywa się administracyjnie. Oto jak to wygląda krok po kroku:

Kto może zmienić imię?

  • osoba pełnoletnia (samodzielnie),
  • rodzice/opiekunowie prawni w imieniu dziecka (za zgodą drugiego rodzica lub sądu, jeśli brak zgody).

Krok 1: Przygotuj wniosek

Musisz złożyć **wniosek o zmianę imienia**. Powinien on zawierać:

  • twoje dane (imię, nazwisko, PESEL),
  • imię, które chcesz przyjąć,
  • uzasadnienie (bardzo ważne!),
  • oświadczenie, że nie składałeś wniosku w tej samej sprawie gdzie indziej.

Uzasadnienie może dotyczyć np.:

  • imię jest ośmieszające lub nieodpowiednie,
  • używasz innego imienia na co dzień,
  • chcesz wrócić do imienia używanego wcześniej,
  • zmiana ze względów religijnych, kulturowych lub osobistych.

Krok 2: Złóż wniosek w urzędzie

Wniosek składa się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (nie musi być w miejscu zameldowania).

Możesz to zrobić osobiście, listownie, przez platformę ePUAP (jeśli masz profil zaufany).

Krok 3: Opłata

Opłata skarbowa wynosi 37 zł.

Krok 4: Decyzja

  • Urząd wydaje decyzję administracyjną (zwykle do 30 dni).
  • W trudniejszych przypadkach może to potrwać do 2 miesięcy.

Kiedy urząd może odmówić?

Zmiana imienia może zostać odrzucona, jeśli:

  • brak ważnego uzasadnienia,
  • imię jest niezgodne z zasadami (np. ośmieszające, nieprzyzwoite),
  • wniosek ma na celu uniknięcie odpowiedzialności (np. przed wierzycielami).

Krok 5: Po zmianie imienia

Po pozytywnej decyzji musisz wymienić dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • dokumenty bankowe, umowy itd.

Podstawa prawna

Cała procedura opiera się na ustawie o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008 r.


"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orangePolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze