Jak zdaniem lekarzy wyglądała śmierć na krzyżu?

Spis treści: 01 Kontrowersyjne badania Zugibe

02 Okiem polskich lekarzy

03 Czy śmierć przychodziła szybko?

Śmierć Jezusa na krzyżu jest dobrze udokumentowana w ewangeliach i innych źródłach historycznych. Jednak bezpośrednia przyczyna śmierci nie zachowała się w przekazie ewangelicznym, ani historycznym.



Absorbowała za to umysły wielu badaczy, którzy proponowali różne hipotezy jak pęknięcie serca, niewydolność serca, wstrząs hipowolemiczny, kwasica, uduszenie czy zatorowość płucna. O fizycznych i psychicznych skutkach ukrzyżowania Jezusa wypowiadali się chirurdzy, psychiatrzy i wielu innych lekarzy. Niektórzy nawet, jak Frederick Zugibe, próbowali w warunkach bezpiecznego eksperymentu naukowego poddać obserwacji medycznej reakcje ludzkiego ciała wiszącego na krzyżu.





Kontrowersyjne badania Zugibe

Frederick Zugibe, biegły z zakresu patologii sądowej, przeprowadził rekonstrukcję ukrzyżowania z pomocą kilku ochotników. Mężczyźni biorący udział w eksperymencie zostali przywiązani do krzyży w pozycji, która miała naśladować autentyczną egzekucję. W czasie badań zgodnie twierdzili, że nie mieli żadnych trudności z oddychaniem podczas wydechu i wdechu.



Ustalenia Zugibe wykluczyły więc uduszenie jako przyczynę śmierci. Jednak zostały one szybko podważone przez naukowców uważających, że sposób umocowania ochotników na krzyżach w żaden sposób nie mógł oddać prawdziwej sytuacji skazańca, głównie przez fakt, że byli oni podparci, a ciężar ciała nie utrudniał im wydechu, jak dzieje się w przypadku osoby ukrzyżowanej na sposób rzymski.



Zdjęcie Misterium Męki Pańskiej w Warszawie / Mieszko Piętka / AKPA

Okiem polskich lekarzy

Odtworzeniem medycznego aspektu przebiegu tortur i śmierci Jezusa podjęli się kilka lat temu także polscy lekarze specjaliści, którzy przedstawili wnioski ze swoich badań na konferencji "W Ranach Twoich. Śmierć Chrystusa w aspekcie medycznym", która została zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Prof. Władysław Sinkiewicz, kierownik II Katedry Kardiologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy wskazuje przede wszystkim na wieloprzyczynowość śmierci Jezusa. Według obecnej wiedzy medycznej, Jezus mógł doznać wstrząsu pourazowego lub pokrwotocznego i ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej w wyniku urazów klatki piersiowej. Ponadto ciężkiego zapalenia płuc, arytmii lub zawału serca.



Sam moment śmierci poprzedziła z dużym prawdopodobieństwem niewydolność oddechowa spowodowana pozycją na krzyżu, która znacznie ogranicza możliwość nabierania powietrza w płuca. W ocenie profesora Sinkiewicza Jezus już przed ukrzyżowaniem był konający. Przed ukrzyżowaniem skazańców poddawano bowiem biczowaniu, zadając im poważne obrażenia.

Zdjęcie Sanktuarium Matki Bozej Bolesnej Krolowej Polski w Licheniu Starym / Marek BAZAK/East News / East News





Czy śmierć przychodziła szybko?

Zwykle skazańcy przeżywali na krzyżu od trzech do czterech godzin, ale w niektórych przypadkach konanie mogło trwać nawet do trzech dni, zależnie od stopnia natężenia tortur poprzedzających właściwą egzekucję.

Pozycja ciała w czasie kaźni na krzyżu utrudniała oddychanie — naturalny wydech był prawie niemożliwy. Aby dokonać wydechu, ofiara musiała podciągnąć ciało na ramionach i opierając się na stopach rozprostować kolana, co wywoływało ogromny ból z powodu przebitych stóp i nadgarstków oraz podrażnionych i uszkodzonych gwoździami nerwów. Tężcowe kurcze mięśniowe wynikające z zmęczenia i zaburzeń wodno-elektrolitowych pogarszały sytuację, uniemożliwiając oddychanie.

Prof. Sinkiewicz uważa, że Jezus zmarł stosunkowo szybko, w ciągu 3 do 6 godzin po ukrzyżowaniu. Według przekazów Jezus skonał po głośnym okrzyku, co może sugerować możliwość dodatkowej nagłej przyczyny zgonu. Jednym z możliwych scenariuszy jest pęknięcie wolnej ściany lewej komory serca z wylaniem się krwi do worka osierdziowego. Inne czynniki, takie jak wstrząs z utraty krwi i płynów ustrojowych, ciężkie obrażenia ciała i ogromne cierpienie fizyczne, mogły również przyczynić się do zgonu.