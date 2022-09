W Kraju Kwitnącej Wiśni od wielu lat notuje się spadek spożycia napojów wysokoprocentowych. Młode pokolenie Japończyków stroni od picia alkoholu, co znacząco przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy.

Żeby przeciwdziałać takiej tendencji, japoński fiskus zorganizował konkurs, w którym zachęca Japończyków w wieku od 20 do 39 lat do wymyślenia strategii promocyjnej, nakłaniającej ich rówieśników do wzmożonego zainteresowania się alkoholem. Pomysły można zgłaszać do końca września br.

Zdjęcie Japoński budżet ucierpiał z uwagi na mniejszą sprzedaż alkoholu / 123RF/PICSEL

Starzejąca się populacja Japończyków oraz treny ukształtowane na nowo poprzez COVID-19 doprowadziły do mocno zauważalnego spadku sprzedaży napojów wyskokowych. W 2020 r. Japończycy wypili mniej alkoholu niż w 1995 r. Dane jasno pokazują, że spożycie alkoholu na jedną osobę spadło ze 100 litrów do 75. Co więcej - w 1980 r. podatek ze sprzedaży alkoholu zasilał japoński budżet na poziomie 5 proc. łącznych przychodów, a obecnie wskaźnik spadł do 1,7 proc. - informuje "The Japan Times".