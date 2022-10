Jasnowidzka Aida Kosojan-Przybysz świętuje. Ten wpis jest pełen radości

Aida Kosojan-Przybysz niejednokrotnie przewidywała losy Polski. Tuż przed pandemią mówiła wyraźnie o zbliżającym się "roku maski", co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. Choć początki jej kariery w naszym kraju to głównie działalność artystyczna, ormiańska wizjonerka zawsze podkreślała, że w jej rodzinie dar przewidywania przyszłości przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Wizjonerka Aida od lat dodaje otuchy Polakom

Aida Kosojan-Przybysz doskonale rozpoznaje wpływy astralne na nasze życie i na ich podstawie wskazuje drogę do szczęścia i spokoju ducha swoim fanom. Jej słowa zawsze dodają otuchy i nowej energii, zwłaszcza osobom o wyjątkowo splątanym życiorysie.

Aida zawsze zachęca do tego, by maksymalnie wykorzystywać pozytywne wibracje wszechświata, stawiać na swój własny rozwój i potrafić znaleźć w sobie przestrzeń na każdą, nawet przykrą emocję. Wystarczy spojrzeć na pełne wdzięczności komentarze jej obserwatorów, by zrozumieć, że taka postawa ma wymierne efekty.

Aida Kosojan-Przybysz świętuje rocznicę ślubu. Przepiękne zdjęcie!

Choć wizjonerka Aida jest skupiona przede wszystkim na społeczności, którą przez lata budowała wokół własnych przekonań, od czasu do czasu uchyla też rąbka tajemnicy dotyczącego jej życia prywatnego. Jasnowidząca chętnie dzieli się zdjęciami ze swoich podróży, całkiem niedawno pochwaliła się też swoimi cudownymi córkami. Starsza z nich wyszła za mąż, czym dumna mama nie omieszkała pochwalić się na swoim profilu.

Tym razem Aida znów zaskoczyła swoich fanów. Na jej profilu pojawiło się przepiękne zdjęcie, na którym wizjonerka pozuje wraz ze swoim przystojnym mężem. Romantyczne ujęcie opatrzyła niemniej zachwycającym opisem: "32 lata temu powiedzieliśmy sobie 'TAK'".

Fani gratulują wizjonerce jubileuszu. Lawina komentarzy pod postem!

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów Aidy. Pod postem niemal natychmiast pojawiła się lawina komentarzy, z których znaczną część stanowią gratulacje dla małżeństwa za tak imponujący staż.

Gratulacje, piękna miłość, taka mądra i dojrzała.

Życzymy Pani Aido kolejnych cudownych chwil. W zdrowiu, szczęściu i miłości!

Piękna z was para i bardzo sympatyczna. Gratuluję i życzę dużo szczęścia radości i miłości

To tylko niewielki wycinek z całego strumienia wpisów, które pojawiły pod postem Aidy Kosojan-Przybysz chwilę po opublikowaniu rozczulającego zdjęcia. My również przyłączamy się do życzeń wielu lat w szczęściu i zdrowiu dla zjawiskowej pary.

