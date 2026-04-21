Spis treści: Nietypowy gość nad Wisłą. Żołna - co to za ptak? Kiedy żołny przylatują do Polski? Gdzie ich szukać? Gdzie najłatwiej spotkać żołnę? Nietypowy styl życia. Ptaki drążą długie tunele Bywają nazywane pszczołojadami

Nietypowy gość nad Wisłą. Żołna - co to za ptak?

Żołna zwyczajna (Merops apiaster) to średniej wielkości ptak o smukłej sylwetce i lekko wydłużonym ogonie. Jej upierzenie to prawdziwa feeria barw, którą nieczęsto można zaobserwować w świecie ptaków żyjących na terenie Polski. Jak wygląda żołna? Charakteryzuje się czerwono-brązowym, rdzawym wierzchem głowy, grzbietem i pokrywą skrzydeł, niebiesko-zielonymi skrzydłami oraz brzuchem, żółto-rudym kuprem i żółtym gardłem.

Dziób jest długi, cienki i lekko zakrzywiony, idealny do chwytania w locie owadów, które stanowią główne źródło pożywienia ptaków. Warto wspomnieć, że samce i samice są do siebie bardzo podobne, więc nie występuje łatwo zauważalny dymorfizm płciowy.

Żołny wyróżniają się upierzeniem

Kiedy żołny przylatują do Polski? Gdzie ich szukać?

Żołny to ptaki wędrowne, które zimę spędzają w Afryce Subsaharyjskiej. Do Polski przybywają zwykle w maju, kiedy temperatury zaczynają sprzyjać ich trybowi życia. W naszym kraju pozostają do sierpnia lub września. Właśnie w tym okresie zyskujemy największą szansę na obserwację. Ważna jest także lokalizacja.

Najłatwiej jest spotkać żołny w południowo-wschodniej Polsce. Upodobały sobie szczególnie Lubelszczyznę, Kielecczyznę oraz Ziemię Przemyską. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost ich liczebności, więc możliwości obserwacji stają się osiągalne także w innych częściach kraju.

Gdzie najłatwiej spotkać żołnę?

Żołny najczęściej gniazdują w niewielkich koloniach, co jest dla nich bardzo praktyczne. W grupie istnieje większa szansa na wczesne zauważenie potencjalnego drapieżnika. Wystarczy, że jeden ptak zachowa czujność i szybko wyda sygnał ostrzegawczy dla reszty towarzyszy.

Gdzie gniazdują żołny? Upodobały sobie piaszczyste tereny, a nawet żwirownie. To dla nich atrakcyjne lokalizacje, zwłaszcza gdy sąsiadują ze zbiornikami wodnymi i otwartym terenem - łąkami, polami i pastwiskami. Ważne jednak, by były w stanie znaleźć drzewa i krzewy, służące im za punkty wypatrywania pożywienia.

Nietypowy styl życia. Ptaki drążą długie tunele

Ptaki są wyjątkowe nie tylko pod względem upierzenia. Nie budują gniazd wśród gałęzi drzew. Zamiast tego wybierają mozolne drążenie tuneli w stromych, piaszczystych skarpach, które mogą osiągnąć długość nawet 1,5-2 metrów. Każdy taki korytarz kończy się komorą lęgową.

Bywają nazywane pszczołojadami

Nie należy jednak zakładać, że pszczoły stanowią podstawę jadłospisu ptaków. Żołny znacznie częściej umieszczają w swoim menu osy, ważki, trzmiele, motyle, chrząszcze i muchówki.

Żyją aktywnie, większą część czasu spędzając w locie, wypatrywaniu zdobyczy lub przemieszczając się pomiędzy miejscami odpoczynku.

