Modernistyczna Biedronka w Katowicach. To pawilon z historią

Budynek przy ul. Uniwersyteckiej powstał pod koniec lat 60. XX wieku i jest dziełem Stanisława Kwaśniewicza - architekta, który znacząco wpłynął na powojenny krajobraz Katowic. To właśnie on zaprojektował m.in. pawilon BWA, kino Kosmos czy osiedle Paderewskiego.

Pawilon handlowy wyróżniał się charakterystycznym zwieńczeniem dachu w formie geometrycznych "zębów", typowych dla modernizmu tamtego okresu. Przez lata element ten został zasłonięty i niemal zapomniany, aż do momentu rozpoczęcia prac remontowych.

Kiedy ruszyła modernizacja sklepu Biedronka mieszczącego się w budynku, niewiele osób spodziewało się, że pod współczesnymi osłonami kryje się tak wyrazisty detal architektoniczny. Odsłonięcie oryginalnego zwieńczenia szybko zwróciło uwagę mieszkańców i miłośników architektury, którzy uznali, że jest to ostatni moment, by przywrócić pawilonowi jego pierwotny charakter.

Presja społeczna, przyniosła efekt. Inwestor zmienił zdanie

Pierwotny projekt remontu zakładał uproszczoną, neutralną bryłę, pozbawioną historycznych odniesień. Taka wizja spotkała się jednak z wyraźnym sprzeciwem lokalnej społeczności.

Katowiczanie, wspierani przez miejskiego konserwatora zabytków oraz media, zaczęli apelować do inwestora o zmianę koncepcji elewacji. Argument był prosty: pawilon nie jest anonimowym obiektem handlowym, lecz ważnym przykładem powojennego modernizmu.

Ku zaskoczeniu wielu, głos mieszkańców został wysłuchany. Inwestor zdecydował się zmodyfikować projekt i nawiązać do oryginalnej formy budynku. Jak podkreślano, była to świadoma decyzja, wynikająca zarówno z wartości architektonicznej obiektu, jak i chęci dobrego wpisania się w lokalny kontekst.

Projekt wywołał pozytywne reakcje mieszkańców

Dziś zewnętrzne prace są już zakończone, a charakterystyczne "zęby" znów wieńczą bryłę pawilonu. Choć elewacja zachowała elementy identyfikacji wizualnej sieci handlowej, całość wyraźnie nawiązuje do pierwotnego projektu sprzed kilkudziesięciu lat. To sprawia, że obiekt wyróżnia się na tle innych sklepów i może być uznany za unikatowy w skali kraju.

Pierwsze reakcje mieszkańców są w większości pozytywne. W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze doceniające decyzję o zachowaniu historycznej formy, nawet jeśli niektórzy zwracają uwagę na drobne niedociągnięcia wykonawcze. Dla wielu osób ważniejsze jest jednak to, że udało się ocalić fragment architektonicznej tożsamości miasta. Katowicka Biedronka przy ul. Uniwersyteckiej stała się przykładem, że nawet codzienne miejsca mogą opowiadać historię - pod warunkiem, że da się im na to szansę.

