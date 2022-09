Młoda mama ma już dość. To słyszy od internautów

19-letnia influencerka rok temu po raz pierwszy została mamą. Nowa życiowa rola pochłonęła ją bez reszty. Maya Mayfield chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na TokToku. Pokazuje, jak wygląda jej codzienność. W krótkich filmikach często prezentuje światu również swojego kochanego malucha.

Mały Harrison jest wyjątkowo dorodnym dzieckiem - waży znacznie więcej od rówieśników i jak na swój wiek jest wyjątkowo długi. Gdy młoda mama publikuje zdjęcia lub nagrania z maluchem, w komentarzach pojawiają się krzywdzące opinie. Internauci naśmiewają się z chłopca, a 19-latce zarzucają nieodpowiednie żywienie malucha.

Pewnie karmisz go odżywkami białkowymi.

Czym ty go karmisz?

Co on je, że jest taki duży? możemy przeczytać w komentarzach pod najnowszym filmem 19-latki, na którym trzyma swojego malucha na rękach.

TikTok

"Taki po prostu jest". Tak młoda mama reaguje na komentarze

Maya Mayfield ma już dość nieprzyjemnych komentarzy. Kocha swojego synka takim, jaki jest. W jednym z filmów zaznaczyła, że Harrison już jako noworodek wyróżniał się dużą wagą. Zaraz po urodzeniu był wyjątkowo dorodnym maluchem i nie mieścił się w ubranka przeznaczone dla półrocznych dzieci. Harrison bardzo szybko się rozwijał - rósł i przybierał na wadze.

19-latka doskonale wie, że jej maluch jest wyjątkowo duży, jednak podkreśla, że nie przekarmia go i dba o to, by miał wszystko, czego potrzebuje do zdrowego rozwoju. Prosi internautów, by nie zarzucali jej nieodpowiedniego żywienia malucha, ponieważ do diety swojego dziecka przywiązuje dużą wagę.

Nie ukrywam, że Harrison jest dużym dzieckiem i wygląda jak kilkulatek. Taki po prostu jest zaznaczyła Maya Mayfield pod jednym z filmów.

TikTok

TikTok

