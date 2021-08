Jest aplikacja randkowa oferująca pomoc ofiarom przemocy seksualnej

Aplikacją randkową, w której to kobiety podejmują decyzję o nawiązaniu kontaktu z mężczyzną, to już pewność. Teraz jej twórcy znów wykonali ukłon w stronę pań. Te, która doświadczyły przemocy seksualnej, będą mogły skorzystać z darmowych sesji terapeutycznych. Niestety, dotyczy to tylko tych przypadków, kiedy oprawca został poznany za pośrednictwem tej aplikacji.

Zdjęcie Temat przemocy seksualnej jest ważny i został podjęty przez jedną z aplikacji randkowych / 123RF/PICSEL