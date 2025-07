Jeszcze nie czternastka, ale w sierpniu emeryci dostaną inne świadczenia

To świadczenie wciąż nie jest szeroko znane, ale należy się byłym ratownikom górskim i strażakom ochotnikom. Od marca 2024 roku jego wysokość wynosi 258 zł miesięcznie, a wypłaty realizowane są do 15. dnia każdego miesiąca.

Wniosek należy złożyć do właściwego komendanta PSP (Państwowej Straży Pożarnej). Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Dodatek jest dożywotni i niezależny od wysokości emerytury podstawowej.

Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (od 65. roku życia):

W 2025 roku dodatek ten wynosi 348,22 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba posiadać formalny status kombatanta lub osoby represjonowanej oraz złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

To świadczenie przysługuje osobom, które mają prawo do dodatku kombatanckiego. Od marca 2025 roku wynosi dokładnie 52,24 zł miesięcznie (wcześniej 49,51 zł).

Nie trzeba składać odrębnego wniosku - ZUS przyznaje go automatycznie razem z dodatkiem kombatanckim.

To forma rekompensaty dla osób, które przed 1960 rokiem zostały przymusowo zatrudnione w wojsku lub górnictwie. W 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Co ważne:

Ten dodatek przysługuje osobom, które w okresie okupacji prowadziły tajne nauczanie. W 2025 roku jego wysokość to również 348,22 zł miesięcznie.

Osoby, które były deportowane do pracy przymusowej lub przebywały w obozach pracy, również mogą liczyć na wsparcie.

Wysokość świadczenia w 2025 roku waha się od 17,46 zł do 330,87 zł - w zależności od liczby miesięcy pracy przymusowej lub pobytu w obozie.

Każda osoba, która ukończyła 65 lat, ma prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na specjalnej liście refundacyjnej (tzw. lista "S").

trzeba udać się do lekarza,

Choć nie jest to dodatek do emerytury sensu stricto, renta wdowia wciąż zdobywa na popularności. Do połowy lipca 2025 roku przyznano już ponad 420 tysięcy świadczeń, a odrzucono około 51 tysięcy wniosków.