Już najbliższej nocy czeka nas pogodowy armagedon. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy z IMGW już wiedzą, jakiej pogody spodziewać się możemy najbliższej nocy i jutrzejszego poranka. Niestety nie mają dobrych wieści - intensywne opady deszczu, gwałtowne burze i porywisty wiatr mogą spowodować wiele szkód. Groźnie może być szczególnie w niektórych częściach kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami wydano w województwach:

opolskim, dla powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, oleskiego

śląskim

małopolskim, za wyjątkiem powiatów na wschodzie regionu.

W tych trzech regionach zapowiada się deszcz - umiarkowany i okresowo silny, ma spaść od 25 do 35 l/mkw. Ponadto wystąpią burze z porywami wiatru do 60 km/h. Alerty obowiązywać będą najbliższej nocy od północy do godz. 10 lub 12 we wtorek.

Przedstawiciele IMGW poinformowali również, że wraz z opadami deszczu przyjdzie silny wiatr - alerty wydano w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim.

Najpewniej osiągnie średnią prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h. Wiać będzie z kierunków południowych. Szczególną ostrożność należy zachować w godzinach 1-10 we wtorek - 20 września.

Zdjęcie Synoptycy ostrzegają przed możliwymi zniszczeniami spowodowanymi przez porywisty wiatr / East News

W związku z ostrzeżeniem pierwszego stopnia, które obowiązywać będzie już za kilkanaście godzin, należy unikać przebywania na zewnątrz, prowadzenia pojazdów, a jeśli zajdzie taka konieczność zachować szczególną ostrożność. Rzeczy, które mogą zostać porwane przez silny wiatr muszą zostać zabezpieczone. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje nadejście niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.