Prezydent Karol Nawrocki opublikował na platformie X nowe video, w którym zaprosił młodych ludzi na wyjątkowe spotkanie w Juracie.

- "Przyszłość zaczyna się już dziś! Zapraszam Was 29 i 30 sierpnia do Juraty, gdzie odbędzie się wydarzenie przygotowane z myślą o młodych. Do zobaczenia" - napisał.

Karol Nawrocki zaprasza do rezydencji w Juracie. Dwa dni pełne sportu i koncertów

Karol Nawrocki poinformował, że w ostatnich dniach sierpnia odbędzie się w Juracie "wyjątkowe wydarzenie" adresowane do młodych.

- "To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski - wyjaśnił na nagraniu prezydent, dodając, że chce wsłuchać się pomysły młodych i porozmawiać o sprawach, które są dla nich ważne.

- "Spojrzeć na świat waszymi oczami" - dodał.

Spotkanie odbędzie się w dniach 29 - 30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie, ale póki co nie ujawniono jeszcze wszystkich szczegółów. Prezydent dodał jednak, że rejestracja na stronie prezydent.pl już ruszyła!

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Kto może wziąć udział w spotkaniu z prezydentem Nawrockim?

W wydarzeniu w Juracie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat. Wysyłając zgłoszenie, należy podać dokładne dane osobowe, w tym m.in. PESEL oraz miejsce zamieszkania oraz wskazać szkołę lub uczelnię, do której się uczęszcza.

Zainteresowani muszą również zaakceptować regulamin, który stanowi m.in. o tym, że w przypadku podania nieprawdziwych danych przy rejestracji organizator może cofnąć lub unieważnić uprawnienie do udziału w spotkaniu. Każdy uczestnik zostanie dodatkowo zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Za ochronę terenu wydarzenia odpowiada Służba Ochrony Państwa.

Uczestnicy spotkania z prezydentem nie będą mogli wnieść, posiadać i spożywać napojów alkoholowych, substancji odurzających, psychotropowych oraz innych środków o podobnym działaniu. Zobowiązani będą także do zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz poszanowania praw innych zgromadzonych, a także dbania o bezpieczeństwo własne i osób przebywających na terenie wydarzenia.

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