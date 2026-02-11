Spis treści: Czym jest Karta Dużej Rodziny i kto może ją otrzymać? Karta Dużej Rodziny nie tylko dla rodziców trojga dzieci? Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny? Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Czym jest Karta Dużej Rodziny i kto może ją otrzymać?

Karta Dużej Rodziny to program wprowadzony w 2014 roku. Jego głównym celem jest promowanie polityki prorodzinnej. Rodziny wielodzietne korzystające z KDR mają dostęp do wielu różnorodnych zniżek na usługi i produkty oferowane przez instytucje oraz firmy włączone do programu.

Co istotne - prawo do Karty Dużej Rodziny nie przysługuje każdemu. Konieczne okazuje się spełnienie pewnych warunków. Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, KDR mogą uzyskać rodzice (również rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci.

Prawo do KDR przysługuje nie tylko rodzicom, ale również ich pociechom, jednak tylko do 18. roku życia (lub 25. roku życia, o ile dziecko nadal się uczy). W przypadku, gdy syn lub córka ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma ograniczeń wiekowych. Co ważne - Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodów w rodzinie.

Karta Dużej Rodziny nie tylko dla rodziców trojga dzieci?

Warto wiedzieć, że z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również seniorzy, którzy w przeszłości mieli na wychowaniu trójkę dzieci, a obecnie są one dorosłe i samodzielne. Dostęp do wcześniej wspomnianych rabatów i przywilejów oferowanych przez partnerów KDR stanowi dla osób starszych nieocenione wsparcie w codziennych wydatkach.

Sytuacja zmienia się, jeśli sąd pozbawił danego rodzica władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas prawo do Karty Dużej Rodziny nie przysługuje.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny umożliwia skorzystanie z szerokiej gamy zniżek obejmujących między innymi tańsze bilety komunikacji miejskiej, ulgi na przejazdy kolejowe czy rabaty w sklepach spożywczych lub odzieżowych. Posiadacze KDR mogą liczyć na preferencyjne warunki w przypadku punktów oferujących usługi rekreacyjne lub w placówkach kulturalnych bądź sportowych.

Przykładowo:

PKP Intercity oferuje 37 proc. zniżki na bilety jednorazowe dla rodziców i małżonków z KDR;

Posiadacze KDR otrzymują w Lidlu 10 proc. zniżki na artykuły wybranych marek ;

POLOmarket, po zarejestrowaniu KDR w aplikacji, umożliwia skorzystanie z 5 proc. zniżki przy zakupach za minimum 99 zł (z wyłączeniem niektórych produktów);

Shell, po okazaniu KDR, oferuje zniżkę 8 groszy na litrze w przypadku niektórych rodzajów paliw;

Circle K również oferuje posiadaczom KDR zniżkę 8 groszy na litrze w przypadku niektórych paliw.

Co jednak ważne - zniżki obowiązują tylko w punktach współpracujących z programem. Mapę z wyszczególnieniem partnerów KDR można znaleźć na stronie rządowej empatia.gov.pl.

Karta Dużej Rodziny daje seniorom możliwość skorzystania z licznych zniżek 123RF/PICSEL

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Proces uzyskania Karty Dużej Rodziny nie jest skomplikowany. Stosowny wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia lub tradycyjnie, w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Co ważne - do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty. Chodzi tutaj o dowód osobisty lub paszport, akty urodzenia dzieci (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia potrzebny będzie dokument potwierdzający kontynuowanie nauki) oraz orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami).

Karty Dużej Rodziny możemy używać w dwóch formach - tradycyjnej plastikowej oraz elektronicznej. W tym drugim przypadku KDR jest dostępna w aplikacji mObywatel.

