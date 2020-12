Kawa z dobrego źródła, czyli jak działa Fairtrade w Polsce

Sprzedaż po stawkach poniżej kosztów produkcji, praca w ciężkich warunkach, plony niszczejące w wyniku zmian klimatycznych – to, co nam kojarzy się z przyjemnością, inni okupują codziennym lękiem, czy uda się za zarobione pieniądze wyżywić rodzinę. Za kubek dobrej kawy jesteśmy w stanie zapłacić nawet kilkanaście złotych. Ile z tego otrzymują plantatorzy?

Zdjęcie Rolnicy często zmuszeni są sprzedawać ziarna kawy po cenach nieprzewyższających kosztów produkcji / 123RF/PICSEL

Dramatyczna sytuacja plantatorów

Prawda na temat kawy jest niewygodna dla świata bogatej Północy, jednak coraz częściej w mediach przebija się przekaz o trudnej sytuacji południowoamerykańskich i afrykańskich plantatorów. Rynek kawy w Polsce stale rośnie, nawet pomimo trwającej pandemii. Jak podaje GfK Polonia, tegoroczne zawirowania nie wpłynęły na niego negatywnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o 7,1 proc. większe niż w roku ubiegłym. Tymczasem plantatorzy od lat zmagają się z kryzysem w branży, a trwająca pandemia i pogłębiający się kryzys klimatyczny zdecydowanie branży nie pomagają.

Prawdziwa cena kawy

Według badań przeprowadzonych przez Fairtrade USA aż 67 proc. plantatorów kawy odnotowało spadek popytu, a od początku pandemii 74 proc. zgłosiło utratę dochodów. Już w czerwcu sprzedaż spadła tak mocno, że w branży nastąpił największy kryzys od 30 lat. Optymizmem nie napawają również prognozy związane ze zmianami klimatycznymi. Z powodu anomalii pogodowych terytorium, na którym możliwa jest uprawa kawy, do 2050 roku ma się zmniejszyć o połowę. Dodatkowym problemem, który trwa już od lat, jest skrajne zaniżanie cen skupowanego ziarna przez pośredników. Plantatorzy zarabiają średnio mniej niż 1 proc. ze sprzedaży jednej filiżanki kawy. Rolnicy dostają mniej niż 1 dol. za funt (ok. 0,45 kg) ziaren kawy, tymczasem by mogli godnie żyć, powinni otrzymywać co najmniej dwa razy więcej.

Godziwe wynagrodzenie

O polepszenia warunków życia plantatorów kawy od lat walczy Fairtrade. Ten międzynarodowy ruch opiera się na zasadach ekonomii społecznej - przede wszystkim na przekonaniu, że człowiek jest ważniejszy od zysku. Jego główną misją jest zwalczanie ubóstwa ludności zamieszkującej kraje Globalnego Południa, która wyzyskiwana jest przez pośredników kupujących produkty po zaniżonych cenach, a następnie eksportujących i odsprzedających je z gigantycznym zyskiem w krajach bogatej Północy. Jednym z działań ruchu jest dążenie do ograniczenia liczby podmiotów pośredniczących pomiędzy producentem a konsumentem pochodzącym z bogatszej części świata. Celem zatem jest zapewnienie rolnikom i rzemieślnikom stabilnych i wysokich dochodów. Fairtrade oferuje godziwą cenę minimalną przewyższającą ceny rynkowe. Plantatorzy otrzymują również dodatkową premię, którą inwestują w wybrane przez siebie projekty biznesowe lub społeczne, a także poprawę produkcji lub jakości. Poza tym ruch wspiera drobnych rolników w organizowaniu się w spółdzielnie i stowarzyszenia - razem mogą negocjować lepsze warunki handlowe i docierać do szerszych rynków.

Każdy może pomóc

Jak my, jako konsumenci, możemy wspomóc rolników z Ameryki Południowej i Afryki? Na ich sytuację materialną mają wpływ nasze codzienne decyzje zakupowe. Warto zwrócić uwagę na to, skąd pochodzą kupowane przez nas towary. Oznaczenie Fairtrade, które możemy znaleźć na opakowaniach kawy, informuje nas, że właściciele plantacji, z których pochodzą ziarna, otrzymali godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Warto również zapytać pracowników ulubionej kawiarni, czy ziarna, z których została zaparzona nasza kawa, posiadają znak Fairtrade. Właściciele lokali gastronomicznych powinni poczuć, że ich klientom zależy na uczciwym wynagrodzeniu pracy rolników Globalnego Południa. Kawę z takim oznaczeniem wypijemy m.in. na stacjach ORLEN. Wsparcie ogólnokrajowych sieci jest szczególnie ważne, gdyż obejmują one swoim zasięgiem znaczną liczbę konsumentów. To tylko jedno z licznych działań solidarnościowych i proekologicznych wdrażanych przez PKN ORLEN.

Warto w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie wykazać się odpowiedzialnością społeczną i wspierać nie tylko lokalnych producentów, ale także rolników zamieszkujących państwa uboższe. Każdy z nas może wpłynąć na poprawę ich losu. Wystarczy sięgać po produkty ze znakiem Fairtrade.



