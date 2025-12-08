Spis treści: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Co warto przygotować przed odejściem na emeryturę? Najczęstsze błędy przyszłych emerytów - jak ich uniknąć?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Osiągnięcie wieku emerytalnego to dla wielu osób upragniony moment wiążący się jednocześnie z zakończeniem aktywności zawodowej. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy seniorzy decydują się na kontynuowanie pracy - wówczas ich przyszłe świadczenie emerytalne jest większe.

Jak określić najlepszy moment przejścia na emeryturę? Okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszy z nich to waloryzacja emerytur i rent, która odbywa się co roku 1 marca. Wobec tego lepiej przejść na emeryturę do końca lutego. Wówczas można liczyć na zwiększenie świadczenia wskutek marcowej waloryzacji. To jednak niejedyna korzyść. Przechodząc na emeryturę w lutym, można liczyć również na otrzymanie trzynastej emerytury w kwietniu.

Kolejnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, przechodząc na emeryturę, jest czerwcowa waloryzacja kapitału. Podwyżka ta ma duży wpływ na wysokość przyszłego świadczenia. Konkretne kwoty zależą oczywiście od zgromadzonego kapitału, jednak średnio jest to kilkaset złotych. Oznacza to, że na emeryturę lepiej przejść w lipcu - już po waloryzacji. Co więcej, osoby, którym zostanie przyznana emerytura mniejsza niż 2900 zł brutto, będą mogły liczyć na pełną sumę czternastej emerytury równą kwocie minimalnego świadczenia emerytalnego.

Co warto przygotować przed odejściem na emeryturę?

Określenie najlepszego miesiąca na odejście na emeryturę to tylko jeden z etapów przygotowań do zakończenia aktywności zawodowej. Seniorzy muszą pamiętać również o zebraniu wszelkich dokumentów, które potwierdzają okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenie. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy liczymy na przyznanie minimalnej emerytury, do której wymagany jest odpowiednio długi staż pracy (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn).

Wniosek o przyznanie emerytury można złożyć 30 dni przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego, jednak warto to zrobić już po urodzinach. Wtedy średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, a tym samym świadczenie może być wyższe.

Przed złożeniem stosownego wniosku w ZUS-ie, należy rozwiązać umowę o pracę. Najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca. Po ustaniu zatrudnienia należy zająć się wnioskiem o przyznanie emerytury. W ten sposób można zapewnić sobie ciągłość w dochodach.

Najczęstsze błędy przyszłych emerytów - jak ich uniknąć?

Przechodząc na emeryturę nietrudno o popełnienie pewnych błędów, które będą miały negatywny wpływ na wysokość świadczenia. O takowe błędy łatwo szczególnie wtedy, gdy wszelkie sprawy związane z zakończeniem aktywności zawodowej załatwiamy w pośpiechu.

Najczęstszym błędem jest przejście na emeryturę w marcu, kwietniu lub maju. W takiej sytuacji ominie nas waloryzacja i trzynasta emerytura.

Innym częstym błędem jest brak dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia. Dobrze jest zbierać tego rodzaju zaświadczenia, ponieważ są kluczowe w kontekście ustalenia świadczenia czy prawa do określonych dodatków. Przykładowo - do uzyskania ryczałtu energetycznego konieczne będzie złożenie dokumentów z WKU lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienia.

