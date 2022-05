Wojna w Ukrainie to idealna okazja dla wszystkich domorosłych jasnowidzów, amatorów numerologii i samozwańczych astrologów. Już przed 24 lutego w internecie można było znaleźć ogromną liczbę analiz rzekomych znaków i przepowiedni, ale od dwóch miesięcy powstaje ich jeszcze więcej, niż wcześniej.

Jednym z takich mistycznych omenów miałyby być krążące po sieci wyliczenia, zaczerpnięte z dat wybuchów obu wojen światowych i napaści Rosji na Ukrainę. Ma to ponoć sugerować, iż to, czego właśnie jesteśmy świadkami, to początek trzeciej wojny światowej.

Przemyślenia te opublikował za pośrednictwem Twittera Amerykanin irańskiego pochodzenia, Patrick Bet-David. Zdaniem autora podcastów, który sam siebie nazywa przedsiębiorcą, trzy daty mają jeden wspólny element - liczbę 68.

Autor analizy stwierdził, że "wszystko jest dla niego matematyczną formułą", a "ta wygląda naprawdę dziwnie".

I tak według Bet-Davida datę wybuchu pierwszej wojny światowej, 28 lipca roku 1914, można zapisać jako liczby 28, 7, 19, 14. Ich suma daje 68. Wybuch drugiej wojny światowej to 1 września 1939 roku, czyli 1, 9, 19, 39, które dodane do siebie również dają 68. Dzień agresji Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022, to ciąg 24, 2, 20, 22 - w sumie 68. Jakby tego było mało, Związek Radziecki istniał przez 68 lat.

Tak jak w przypadku innych natchnionych hipotez, nie obyłoby się bez zaglądnięcia do Biblii. Część internautów zauważyła, że liczba 68 pojawia się w niej tylko raz. Za to słowa "bitwa" oraz "królewskość"... 68 razy. Przypadek? Zapewne tak. Szczególnie że trudno znaleźć związek pomiędzy hasłem "królewskość", a obecnymi wydarzeniami.

Pomimo tego, iż część użytkowników wzięła wpis Amerykanina na poważnie, to większość potraktowała go z przymrużeniem oka. Niektórzy wytknęli nawet autorowi fakt, iż prezentowane przez niego wyliczenia są kompletnie niezgodne z zasadami numerologii. Zdaniem innych rewelacje Bet-Davida są zwyczajnie naciągane, gdyż przedstawił liczby tak, aby dały pożądany wynik.

Nie brakuje rzecz jasna osób, które podają kolejne liczby związane z wybuchem wojny w Ukrainie, które mogą mieć związek z rzekomymi przepowiedniami.

Według nich Władimir Putin zaatakował Ukrainę mając 69 lat i 141 dni. Stosując Gematrię, czyli system numerologii oryginalnie opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, ale podkładając alfabet angielski, fraza III Wojna Światowa daje liczby 69 i 141. "Vladimir Putin" - 69. Atak nastąpił 69 dni po urodzinach papieża Franciszka I.

Jeżeli analiza Patricka Bet-Davida wydawała się komuś naciągana, to te przemyślenia tym bardziej będą miały niewiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Niemniej są tacy, którzy uważają, iż są to znaki potwierdzające wybuch kolejnej wojny światowej.

