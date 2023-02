Cudowna dziewczynka, czyli kim jest Christina von Dreien?

Christina von Dreien urodziła się 15 kwietnia 2001 roku w szwajcarskim Toggenburgu. Jak utrzymuje ona sama i jej rodzina, od samego początku była wyjątkowa.

Białe smugi na niebie. Czym są „chemtrails”? Miała narodzić się jako osoba z rozszerzoną świadomością. Christina ma należeć do nowej generacji młodych myślicieli, którzy postrzegają, opisują i przeżywają istnienie człowieka jako kompleksowość fizyki kwantowej, neuropsychologii i duchowości.

Jej wysoka inteligencja, etyka, wrażliwość budziły we wszystkich zdumienie i podziw, a z biegiem lat kompetencje dziewczynki miały się rozwijać.

Dzięki swojej wyjątkowości Christina ma posiadać paranormalne dary: wielowymiarową percepcję, postrzeganie aury, jasnowidzenie, telepatię, telekinezę, zdolność kontaktowania się z zaświatami, ze zwierzętami, lub roślinami.

Utrzymuje w przekonaniu wszystkich, że jest na Ziemi po to, by nieść pokój. To jednak nie wszystko, w co wyznawcy grupy Christiny wierzą.

Inkarnacja. Skąd przybyła na Ziemię Christina von Dreien?

Christina von Dreien utrzymuje, że wraz ze swoją siostrą bliźniaczką inkarnowały jako przybysze z innej planety, by zaprowadzić na Ziemi porządek i wskazać odpowiednią drogę ludziom, którzy popełniają wiele błędów.

Dziewczyna ma mieć połączenie z innymi galaktykami i cywilizacjami i jak sama uznaje, nie jest jedynym "światłem" zesłanym na naszą planetę. Pozostałe świetliste istoty mają też już być wśród ludzkości. Czekają tylko na sygnał, by się zsynchronizować.

Swoją wiedzą i przesłaniem dla ludzi Christina zaczęła dzielić się poprzez media społecznościowe, a dokładniej przez YouTube. Tam właśnie miała przekazywać prawdę, która została zatajona przed ludźmi.

Wokół dziewczyny zaczęły gromadzić się osoby wierzące w jej słowa.

Prawda o ludzkim pochodzeniu według Christiny von Dreien

Podczas licznych wywiadów i konferencji, które Christina publikuje na swoich profilach w mediach społecznościowych, wyjawia, chociażby skąd pochodzi ludzkość, oczywiście według jej własnej teorii.

"Jest coś, co wydarzyło się na Atlantydzie, krótko przed jej zatonięciem. Coś podobnego dzieje się właśnie teraz. W przypadku Atlantydy pewni ludzie zaczęli uciskać innych, przez co utracili kontakt z własnym sercem. Efektem tego były przeprowadzane eksperymenty genetyczne, z których powstały 'istoty mieszane'" - zaczęła objaśniać podczas jednego wywiadu Christina.

Jej zdaniem miało miejsce manipulowanie ludzkim DNA. Jej zdaniem historia właśnie zatacza koło, a ludzkość ma być okłamywana od tysiącleci. Kontrola nad ludzkością sprawowana jest przez istoty pozaziemskie, które zajmują ważne stanowiska... na Ziemi.

W wystąpieniach Christiny nie brakuje także tłumaczeń o wymiarach i poziomach, na jakich znajduje się Ziemia i ludzie na niej żyjący, o wibracjach Ziemi, do których dostrajają się wibracje człowieka, a także o celu ziemskiej wędrówki.

Przepowiednie Christiny von Dreien. Świat dobiega końca?

Oczywiście coś, co przyciąga ludzi do Christiny są jej wskazówki dotyczące życia duchowego i przepowiednie. Niedawno Christina została zapytana o to, czy dojdzie do wielkiej wojny na świecie.

"Są na świecie ludzie, którzy pragną wojny. To, co dzieje się obecnie, nie jest przypadkiem. Jednak obecnie nie widzę, żeby w naszych krajach miały spadać bomby" - odparła w wystąpieniu Christina.

Kobieta zaznaczyła jednak, że jednoznaczna odpowiedź nie jest możliwa, gdyż jej zdaniem istnieją różne linie czasowe, a co za tym idzie — różne scenariusze wydarzeń.

"Każda linia czasowa jest inną opcją przyszłości" - powiedziała Christina.

Christina von Dreien. Świetlista istota, czy nowa przywódczyni sekty?

Christina von Dreien ma prawie 22 lata, a wygląda jak 15-latka. Niektórzy porównują ją do elfa — szczupłe ciało i chuda twarz, długie włosy, przenikliwy wzrok.

Głos Christiny jest delikatny, cichy, niemal niesłyszalny, a styl mówienia powolny. Taki głos nie powinien teoretycznie porywać tłumów, a jednak na spotkaniach z dziewczyną sale są pełne i panuje w nich przenikliwa cisza, tak by móc wyłapać każde jedno słowo Christiny.

Wydaje się być niezwykle krucha i nieśmiała, a porywa tłumy, które wierzą w jej wizję świata i przyszłości. Co może być niebezpiecznego w tak niewinnej i delikatnej dziewczynie?

Ci, którzy nie wierzą w jej przesłanie, a przez nią samych są nazywani "niedoświetlonymi", są według niej zagrożeniem dla ludzkości. I to właśnie przed nimi Christina ostrzega "wiernych".

A zagrożeniem według niej może być matka, ojciec, przyjaciele... Zdaniem Christiny warto otaczać się tymi, którzy już się obudzili i wierzą w jej słowa, tworząc w ten sposób sektę.

"Nie możesz rozmawiać z niektórymi ludźmi tak dobrze, jak kiedyś, ponieważ różnica w świadomości wzrosła. Pewni ludzie staną się wobec ciebie wrogo nastawieni lub źli, gdy zaczniesz kroczyć własną, prawdziwą ścieżką. Reagują w ten sposób, ponieważ uruchamiają się w nich aspekty, na które obecnie nie są w stanie patrzeć" - ostrzega Christina von Dreien.

Odcięcie od rodziny i przyjaciół, kupowanie jej książek i udział w płatnych spotkaniach - to według Christiny świetlista ścieżka rozwoju duchowego.