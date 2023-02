Kosztowne operacje plastyczne

Temat operacji plastycznych wciąż wzbudza spore emocje. Część kobiet nie wyobraża sobie ingerencji we własne ciało, jednak nie krytykuje innych za korzystanie z medycyny estetycznej. Niektóre natomiast wytykają powiększane usta czy poprawiany chirurgicznie biust. To właśnie spotyka pewną influencerkę ze Stanów Zjednoczonych.

Jessy Jordyn wydała już naprawdę wiele pieniędzy na poprawę swojego wyglądu. Sama operacja piersi kosztowała ją około 80 tysięcy złotych. W sumie na wszelkie zabiegi kobieta miała wydać w przeliczeniu na złotówki ponad 170 tysięcy.

Zazdrość kobiet na ulicy

Influencerka przyznaje, że świetnie czuje się w swoim ciele. Dlatego też nie chce zasłaniać go ubraniami, wręcz przeciwnie - Jessy uwielbia eksponować wdzięki, ubierać krótkie topy i bluzki z dużym dekoltem. Uważa, że mając taki biust, na który wydała tyle pieniędzy, ma prawo nosić to, co chce.

Niestety wiele kobiet jej to wypomina i stosuje wobec niej niemiłe uwagi. Jessy jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie żali się na ich zachowanie. Pod swoimi zdjęciami i filmikami również dostaje wiele komentarzy - zarówno pozytywnych, jak i hejtu.

Myślisz, że wydałam na nie 15 000 $ tylko po to, żeby je zakryć, bo "Karyna" po drugiej stronie ulicy mi kazała, ponieważ jej mąż nie może przestać się gapić? podpisała jeden z filmików Jessy

Hejt kobiety w komentarzach

Pod postami influencerki w mediach społecznościowych można przeczytać sporo okropnych komentarzy. Część z nich nie jest hejtem, zamiast tego są jednak seksistowskie. Inne z kolei w wulgarny sposób wyrażają pogardę wobec kobiety za poprawianie swojej urody.

Choć tamte słowa nie nadają się do cytowania, znaleźć można także bardziej przychylne komentarze. Niektórzy internauci bronią Jessy i wspierają ją, pisząc, żeby nie przejmowała się hejtem.

Jesteś cudowna! Żyj swoim życiem i nie przejmuj się krytyką.

Jesteś przepiękna! Nieziemsko wyglądasz.

