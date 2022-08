Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu rozpoczęła największą od lat kampanię "Dziki Wrocław - dzika przyjemność". W mieście pojawiły się billboardy z dwuznacznymi hasłami. "Chcemy bzykać w spokoju" - głosi jeden z nich. Pod gigantycznym napisem, nadrukowanym na tle pszczoły zbierającej nektar, widnieje istotny dopisek: "Czy wyspa Opatowska zostanie rezerwatem?".

W podobny sposób skonstruowane są także pozostałe plakaty. Dla przykładu: hasłu "Chcemy mieć mokro" towarzyszy zdjęcie wyschniętych traw oraz dopisek: "Czy Pola Irygacyjne wyschną".

Hasło: "Kochaj nie rżnij" nadrukowane jest z kolei na zdjęciu zielonych drzew. "Czy Las Sołtysowicki zostanie wycięty" - możemy przeczytać w dalszej części.

"To kompleksowe postulaty przygotowane przez ekspertów"

Przedstawiciele Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu tłumaczą, że za postulatami stoją konkretne działania: "Złożymy 26 wnioski do Prezydenta Wrocławia o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony zagrożonych betonozą, wycinką i suszą terenów zielonych. To kompleksowe postulaty przygotowane przez ekspertów mające na celu utworzenie rezerwatów, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenach cennych przyrodniczo we Wrocławiu" - możemy przeczytać na fanpage kampanii na Facebooku.

"Przyroda nie jest biernym tłem dla ludzkich działań. To, jak potraktujemy ją dziś i jutro będzie wpływać na warunki i komfort życia wrocławian i wrocławianek przez kolejne długie i gorące lata w mieście. Dlatego musimy szybko działać, póki jest co chronić" - tłumaczyła w rozmowie z "Nowym Marketingiem" koordynatorka kampanii Weronika Mazurek.

Śmieszne czy żenujące? Zdania internautów są podzielone

Bilbordy Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu miały zwrócić uwagę na kampanię, a w związku z tym także na problemy, z którymi mierzy się środowisko przyrodnicze Dolnego Śląska. Jednak - jak nietrudno się domyśleć - kontrowersyjne hasła - nie każdemu przypadły do gustu.

Zaraz po pojawieniu się zdjęć bilbordów w social mediach, w sieci rozpoczęła się burza. Jedni internauci chwalą pomysłodawców za poczucie humoru i pomysłowość, inni - zarzucają im bezmyślność.

Haseł propagujących kulturę gwałtu moglibyście unikać. Mamy 2022 rok, to już nie jest śmieszne stwierdził w komentarzu jeden z odbiorców.

Krytycznie o kampanii wypowiedział się także Wojtek Kardyś, wykładowca akademicki, który specjalizuje się w komunikacji internetowej oraz digital marketingu. "Czy w Polsce nawet kampania ochrony rezerwatów przyrody musi opierać się na "szczuciu cycem"?! Czy tylko takim przekazem dojdziemy do wrażliwości typowego Kowalskiego?" - napisał na Twitterze.

