Na czym polega system kaucyjny w Polsce?

Od 1 października 2025 roku obowiązuje w Polsce system kaucyjny opakowań po napojach, który ma ograniczyć liczbę odpadów trafiających do środowiska i zwiększyć poziom recyklingu.

Przy zakupie napoju w opakowaniu z logotypem, od klienta pobierana jest kaucja, która jest doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Opakowania objęte systemem są odpowiednio oznakowane, logotypem systemu kaucyjnego.

Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania, a w celu odzyskania kaucji, nie jest wymagane okazanie paragonu.

Opakowanie można zwracać w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy powyżej 200 m², a małe sklepy poniżej 200 m² mogą dobrowolnie przystępować do systemu.

Zwrot butelek bez wychodzenia z domu

System kaucyjny w Polsce budzi mieszane uczucia. Wiele osób narzeka na częste awarie butelkomatów, nie bez znaczenia jest również problematyczne przechowywanie butelek, zwłaszcza w mieszkaniach o niewielkim metrażu.

Sieć Frisco, oferująca zakupy spożywcze online z dowozem pod wskazany adres, wprowadza ciekawe udogodnienie dla klientów chcących zwrócić butelki objęte systemem kaucyjnym. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Frisco, jako pierwszy sklep spożywczy online w Polsce kompleksowo wdraża rozwiązania związane z systemem kaucyjnym - nie tylko naliczając kaucję przy sprzedaży napojów, ale także projektując proces obsługi opakowań.

Otóż kurierzy dostarczający zakupy mogą jednocześnie odbierać od klientów worki z opakowaniami objętymi kaucją. Rozwiązanie obejmuje wszystkie miasta, w których dostawy realizowane są flotą Frisco.

"Każdy klient będzie mógł oddać do dwóch worków zużytych opakowań objętych kaucją podczas jednej dostawy, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w aplikacji. Worki będą automatycznie dodawane do koszyka podczas zakupów we Frisco i udostępniane bezpłatnie, z możliwością usunięcia, jeśli klient uzna, że ich nie potrzebuje. Usługa odbioru opakowań przez kierowcę Frisco dotyczy wyłącznie puszek i butelek plastikowych objętych nowym systemem kaucyjnym" - tłumaczą przedstawiciele sieci.

Kwota kaucji za zwrócone opakowania będzie zwracana klientom w formie kuponu kaucyjnego na zakupy we Frisco lub innych formach wymaganych przez przepisy.

Zwroty są dostępne dla zamówień dostarczanych Frisco Vanem w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście. Uruchomienie systemu, po kilkutygodniowych, pozytywnych testach, nastąpiło w drugiej połowie stycznia 2026 r. - dodaje sieć.

