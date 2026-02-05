Koniec z noszeniem butelek do sklepów? Kurierzy odbiorą je spod drzwi domu
System kaucyjny w Polsce budzi skrajne emocje. Choć sama idea recyklingu jest słuszna, to w praktyce podczas zwrotu butelek można napotkać na wiele problemów. Znana w Polsce sieć sklepów zdecydowała się na wprowadzenie ciekawego rozwiązania, dzięki któremu puszki i butelki z domu klienta zabierze kurier.
Na czym polega system kaucyjny w Polsce?
Od 1 października 2025 roku obowiązuje w Polsce system kaucyjny opakowań po napojach, który ma ograniczyć liczbę odpadów trafiających do środowiska i zwiększyć poziom recyklingu.
Przy zakupie napoju w opakowaniu z logotypem, od klienta pobierana jest kaucja, która jest doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie. Opakowania objęte systemem są odpowiednio oznakowane, logotypem systemu kaucyjnego.
Kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania, a w celu odzyskania kaucji, nie jest wymagane okazanie paragonu.
Opakowanie można zwracać w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem nałożony jest na sklepy powyżej 200 m², a małe sklepy poniżej 200 m² mogą dobrowolnie przystępować do systemu.
Zwrot butelek bez wychodzenia z domu
System kaucyjny w Polsce budzi mieszane uczucia. Wiele osób narzeka na częste awarie butelkomatów, nie bez znaczenia jest również problematyczne przechowywanie butelek, zwłaszcza w mieszkaniach o niewielkim metrażu.
Sieć Frisco, oferująca zakupy spożywcze online z dowozem pod wskazany adres, wprowadza ciekawe udogodnienie dla klientów chcących zwrócić butelki objęte systemem kaucyjnym. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Frisco, jako pierwszy sklep spożywczy online w Polsce kompleksowo wdraża rozwiązania związane z systemem kaucyjnym - nie tylko naliczając kaucję przy sprzedaży napojów, ale także projektując proces obsługi opakowań.
Otóż kurierzy dostarczający zakupy mogą jednocześnie odbierać od klientów worki z opakowaniami objętymi kaucją. Rozwiązanie obejmuje wszystkie miasta, w których dostawy realizowane są flotą Frisco.
"Każdy klient będzie mógł oddać do dwóch worków zużytych opakowań objętych kaucją podczas jednej dostawy, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w aplikacji. Worki będą automatycznie dodawane do koszyka podczas zakupów we Frisco i udostępniane bezpłatnie, z możliwością usunięcia, jeśli klient uzna, że ich nie potrzebuje. Usługa odbioru opakowań przez kierowcę Frisco dotyczy wyłącznie puszek i butelek plastikowych objętych nowym systemem kaucyjnym" - tłumaczą przedstawiciele sieci.
Kwota kaucji za zwrócone opakowania będzie zwracana klientom w formie kuponu kaucyjnego na zakupy we Frisco lub innych formach wymaganych przez przepisy.
Zwroty są dostępne dla zamówień dostarczanych Frisco Vanem w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście. Uruchomienie systemu, po kilkutygodniowych, pozytywnych testach, nastąpiło w drugiej połowie stycznia 2026 r. - dodaje sieć.