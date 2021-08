Koniec z „rajem dla pedofilów”

Życie i styl

On ma lat 47 ona 14. Trzymają się za ręce i na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to ojciec z córką. Nic bardziej mylnego. Za chwilę staną na ślubnym kobiercu, a dziecko powie sakramentalne „Tak”. Wszystko zgodnie z prawem.

Zdjęcie To nie jest wiek na wyjście za mąż / 123RF/PICSEL