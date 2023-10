Spis treści: 01 Dlaczego pupil wybiera twoje łóżko? Jego wybór jest nieprzypadkowy

02 Lubi z tobą spać? Twój kotek szuka ciepła

03 Możliwe, że kot lubi twój zapach. Uważa cię za członka stada

04 Twój kot szuka schronienia. Ufa ci bezgranicznie

05 W którym miejscu na łóżku śpi twój kot? To bardzo istotny sygnał

Dlaczego pupil wybiera twoje łóżko? Jego wybór jest nieprzypadkowy

Twój kot z tobą śpi? Może to oznaczać, że jest do ciebie niezwykle przywiązany. Kot chętniej sypia w łóżku osoby, z którą czuje nieprzerywalną więź emocjonalną. Pupil świadomie i skrupulatnie wybiera miejsce, w którym zasypia. Jeśli jest to właśnie miejsce obok ciebie, oznacza to, że niezwykle ci ufa i czuje się przy tobie bardzo komfortowo.

Zobacz również: Jak mruczenie kota działa na człowieka? Leczy wiele chorób

Reklama

Lubi z tobą spać? Twój kotek szuka ciepła

Pamiętaj, że koty są ciepłolubne i cenią sobie komfort. Czasem decydują się na spanie w podgrzewanych legowiskach, zwłaszcza jeśli jest to sezon jesienno-zimowy. Koty szukają również ciepła w czyimś towarzystwie. Jeśli twoje łóżko jest miękkie i wygodne, to pupil chętniej będzie zasypiał obok ciebie. Z biegiem czasu może stać się to jego ulubionym miejsce.

Możliwe, że kot lubi twój zapach. Uważa cię za członka stada

Koty mają bardzo wyostrzone zmysły, w tym zmysł węchu. Zwierzak może wybierać twoje łóżko, jako miejsce do drzemek, gdyż jest w nim pełno zapachu właściciela. Pozwala mu to czuć, że jest blisko niego, dzięki czemu nie odczuwa zagrożenia. Może to również oznaczać, że sądzi, że jesteś jego członkiem stada. To nie lada zaszczyt.

Zdjęcie Jeśli twój pupil zasypia obok ciebie, oznacza to, że bardzo cię kocha / @pixelshot / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Dodaj kotu do jedzenia. Tak przygotujesz pupila na zimę

Twój kot szuka schronienia. Ufa ci bezgranicznie

Pupil może wybierać twoje łóżko, gdyż czuje się przy tobie po prostu bezpiecznie. Kot podczas snu jest bezbronny, przez co potrzebuje miejsca, w którym nie będzie mu nic zagrażać. Często wybiera też takie miejsce, gdy w domu są np. inne zwierzęta.

W którym miejscu na łóżku śpi twój kot? To bardzo istotny sygnał

Bardzo istotne jest to, gdzie układa się kot. Jeśli preferuje bycie w pobliżu głowy lub klatki piersiowej, oznacza to, że wie, że mu nic przy tobie nie grozi. Jeżeli jednak decyduje się na usypianie w twoich nogach, może to być sygnał, że wiercisz się w nocy i zakłócasz pupilowi sen. Czasem wynika to z tego, że jest mu tam po prostu cieplej.

Zobacz również: Dlaczego pies wybiera twoje łóżko? Ma ku temu istotny powód