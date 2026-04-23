Nordic latte. Ile ma wspólnego z klasyczną kawą?

Powstanie nordic latte było inspirowane krajami skandynawskimi, gdzie naturalne składniki od zawsze stanowiły podstawę codziennej diety. Wbrew temu, co sugeruje nazwa, nie znajdziemy w napoju ani kropli typowej kawy. Przygotowuje się go ze sproszkowanej pokrzywy z dodatkiem spienionego mleka lub napoju roślinnego. W takiej formie wyglądem przypomina apetyczne latte, jakim raczymy się w domach i kawiarniach.

W regionach takich jak Skandynawia sięganie po dzikie rośliny jest czymś zupełnie naturalnym. Pokrzywa od wieków była wykorzystywana zarówno w kuchni, jak i w medycynie ludowej. Nordic latte wpisuje się więc idealnie w trend powrotu do prostych, lokalnych receptur i świadomego podejścia do jedzenia.

Dlaczego akurat pokrzywa? Właściwości robią wrażenie

Bywa postrzegana jako wszędobylski chwast, ale nie można odmówić jej prozdrowotnego działania. Pokrzywa jest bogata w witaminy A oraz C, a także minerały: żelazo, magnez i wapń. Znana jest z pozytywnego wpływu na naturalne oczyszczanie organizmu i metabolizm. Działanie rośliny kojarzone jest także z poprawą kondycji skóry, przywracaniem cerze blasku i zbawiennym działaniem na włosy.

W krajach nordyckich pokrzywa od dawna uchodzi za jeden z najcenniejszych darów natury, więc nic dziwnego, że stała się bazą napoju o prozdrowotnych właściwościach.

Czy nordic latte może zastąpić kawę?

Smak nordic latte jest delikatny, lekko ziołowy i subtelnie ziemisty. Dzięki dodatkowi mleka albo napoju roślinnego staje się znacznie łagodniejszy, a napar zyskuje kremową konsystencję. To zupełnie inne doświadczenie dla kubków smakowych niż picie kawy, więc dla wielu osób może stać się interesującą odmianą.

Pomysł serwowania nordyckiej latte pojawił się m.in. we francuskich kawiarniach 123RF/PICSEL

Co ważne, nordic latte nie zawiera kofeiny, dlatego nie można mówić o działaniu pobudzającym, z którym kojarzona jest kawa. Jednocześnie pomaga utrzymać stały poziom energii przez cały dzień - bez jej gwałtownych skoków i spadków. Napój docenią więc osoby, które chcą ograniczyć ilość spożywanej kofeiny i szukają nietuzinkowych smaków.

