Spis treści: 01 Czarka austriacka już pojawiła się w polskich lasach. Co to za grzyb?

02 Gdzie rośnie czarka austriacka? Szukaj jej w pobliżu tych drzew

03 Czarka austriacka - zastosowanie w kuchni. Czy jest smaczna?

Czarka austriacka już pojawiła się w polskich lasach. Co to za grzyb?

Czarka austriacka to grzyb z rodzaju Sarcoscypha. Charakteryzuje się on wyjątkowym kształtem i intensywną czerwoną barwą. W Polsce pojawia się już wczesną wiosną.

Owocniki czarki austriackiej osiągają 1-8 cm średnicy i mają kształt wklęsłej miseczki. Jej wnętrze ma jaskrawoczerwoną lub ceglastoczerwoną barwę, której grzyb ten zawdzięcza swoją nazwę. Z kolei z zewnątrz, jego kapelusz charakteryzuje różowawa, matowa i lekko ziarnista powłoka.

Trzon tego grzyba jest krótki, cienki i ma lekko cylindryczny kształt.

Gdzie rośnie czarka austriacka? Szukaj jej w pobliżu tych drzew

Czarka austriacka rośnie przede wszystkim na terenach podgórskich i górskich. Znajdziemy ją w miejscach podmokłych i próchniczych. Lubi ciepłe stanowiska. Jej owocniki mogą występować zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Szukać ich możemy w okolicy olszy, wierzby lub klonu.

Jeszcze dziesięć lat temu czarki znajdowały się pod ścisłą ochroną, a ich zbieranie było zabronione. Dziś jednak możemy to robić, byle ostrożnie — usuwając sam owoc, nie niszcząc przy tym grzybni.

Zdjęcie Czarki austriackie to wiosenne grzyby o nietypowym wyglądzie / 123RF/PICSEL

Czarka austriacka - zastosowanie w kuchni. Czy jest smaczna?

Z uwagi na swój wygląd, grzyb ten zazwyczaj jest pomijany przez początkujących grzybiarzy, którzy nie wiedzą, że okaz ten jest jadalny.

Mimo tego nie należy on do ulubionych grzybów smakoszy. Jego miąższ ma białą barwę i bardzo delikatny smak. Jest też bezwonny i lekko twardawy. Czarki można jeść na surowo, jednak to dopiero po odpowiednim przygotowaniu i obróbce termicznej zyskują one aromat.

Czarki austriackie posłużą jako świetny dodatek do jajecznicy. Wystarczy je lekko podsmażyć, a następnie na tę samą patelnię wbić jajka. Niektórzy miłośnicy grzybów wykorzystują je też na inne sposoby:

Kroję do serka wiejskiego i na kanapki, dodaję do jajecznicy i sałatki warzywnej - napisał na facebookowej grupie pewien internauta.

Jak komentują też inni użytkownicy, czarki nadają się również do marynowania. Należy jednak pamiętać, by wykorzystać do tego nieco mniej octu.

