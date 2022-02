Wojciech Glanc to jasnowidz i tarocista, który stał się popularny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzącej wojny. Zaangażowane mają być w nią Chiny i Rosja, a co gorsze - "polscy politycy mają świadomość nadchodzącej tragedii". Czy czeka nas III wojna światowa?

Jasnowidz Glanc miał przerażającą wizję. "Krwawa data"

W najnowszym filmie jasnowidz Glanc podkreślił, jak niepokojąca jest sytuacja na Ukrainie. Dodał, że miał wizję, dotyczącą nadchodzącej wojny. Spojrzał w przyszłość, a przed jego oczami pojawił się Putin z tajemniczą "krwawą" cyfrą 21.

Wizjoner oraz jego widzowie odebrali ten obraz jako sygnał ostrzegawczy, który ma sugerować datę militarnej agresji.

Na jakieś tablicy namalował mi krwawym kolorem 21, po czym się odwrócił do mnie, uśmiechnął i jeszcze wspomniał o 10 dniach mówi jasnowidz Glanc.

"Próbowałem "włazić" w energię Putina i coś mi się tam nie zgadza. Bo z jednej strony widzę po prostu uśmiech, ale to taki łobuzerski troszeczkę, uśmiech Putina. Nie wyczuwam w nim konkretnie zła ani tego, że jest psychopatą, który chciałby naprawdę rozpierniczyć cały świat. Jakoś nie mogłem tego w nim wyczuć. Jest to wyrachowany człowiek? Tak. Ale, że psychopata? To nie. Powiem wam jedną rzecz, jak już tak się zastanawiam nad nim, zadałem sobie to pytanie, czy coś się wydarzy i na jakiejś tablicy ten Putin namalował mi cyfrę 21. Na jakieś tablicy namalował mi takim krwawym kolorem 21, po czym się tak odwrócił do mnie, uśmiechnął i jeszcze wspomniał o 10 dniach. 10 dniach ogromnego napięcia. I ta cyfra 21. Wiecie co, mam zagwozdkę, bo ja zawsze oczywiście wtedy próbuję podpisywać, coś wyciągnąć" - mówi jasnowidz.

"On tylko się uśmiechał. Zobaczysz 21. 10 dni potężnego napięcia. Obawiam się, że to chodzi o datę. Obawiam się, że to chodzi o datę 21 albo 21 dni" - dodał Wojciech Glanc.

Jasnowidz Glanc: "Wojna jest na rękę polskiej władzy"

Widzę wojsko w Polsce, na ulicach. Widzę samochody, gdzie rozdają jedzenie i wyjące syreny opisuje jasnowidz Glanc.

Jak dodał jasnowidz Glanc, jego zdaniem wojna jest na rękę obecnej władzy. "Polska władza dąży do tego, żeby ta wojna była. Bardzo im to na rękę. Oni tego chcą. Ale to nie będzie tak, że to Putin. Chodzi o to, żebyśmy się czuli, że on nas zaatakował, że idzie, z bombami w kierunku nas. Będzie na nas bomby rzucał na Warszawę. Widzę wojsko w Polsce, na ulicach. Widzę samochody, gdzie rozdają jedzenie i wyjące syreny. Ale ja mam cały czas wrażenie, że to jest wręcz hollywoodzka produkcja. Tu chodzi o strach. Żebyśmy się bali" - stwierdził jasnowidz.

Zdjęcie Wojciech Glanc przewiduje najbliższą przyszłość. Jest się czym niepokoić? / YouTube

Czy Polska ucierpi w nadchodzącej wojnie? Jasnowidz ujawnił, że nasz kraj chroniony będzie przez “błękitną postać", która stoi na wschodniej granicy.

