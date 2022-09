"To będzie kontrolowana wojna, ale ona wymknie się spod kontroli. Powiedzmy, że wojna na Ukrainie jest pod pewną kontrolą. I nie tylko ten konflikt zacznie wymykać się spod kontroli. Przypominacie sobie państwo, jak już sporo czasu temu, wiele miesięcy temu mówiłem, że Europa będzie chciała zachować pewną stabilność przynajmniej większa część Europy będzie chciała zachować pewną stabilność w stosunku do tego, co dzieje się między Rosją a Ukrainą" - zaczął mówić Krzysztof Jackowski w swoim nowym nagraniu.