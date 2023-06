Kate drugi raz włożyła tę samą sukienkę

Życie i styl Księżna Kate znów zachwyciła strojem. Wszyscy patrzyli tylko na nią Księżna Kate to dla wielu jedna z najlepiej ubranych członkiń rodziny królewskiej. Słynie ze swoich idealnie dobranych kreacji, które przyciągają wzrok. Przede wszystkim stawia na klasykę, a jej stroje zawsze są dobrane do okazji i zgodne z królewską etykietą.

27 czerwca Kate pojawiła się w Southampton na otwarciu "Hope Street", czyli przyjaznemu rodzinie osiedla mieszkaniowego. Tego dnia księżna Walii postawiła na granatową sukienkę midi w białe kropki projektu Alessandry Rich, do której dobrała biało-czarne czółenka. To jednak nie pierwszy raz, gdy żona Williama zachwyciła w tej sukience. W 2022 roku pojawiła się w niej na finale Wimbledonu. W kreacji odznaczającej się bufiastymi rękawami, falbankami i kołnierzykiem prezentowała się zjawiskowo.

Zdjęcie Księżna Kate w Southampton pojawiła się w granatowej sukience midi w białe kropki projektu Alessandry Rich / WPA Pool / Pool / Getty Images

Kate uwielbia stylizacje w kropki

Kropki to radosny wzór, który ożywia całą stylizację. Księżna Kate przekonała się do niego już kilka lat temu. Chętnie wybiera go na publiczne wystąpienia i za każdym razem jej kreacje są strzałem w dziesiątkę. Księżna Diana również uwielbiała ubrania w kropki i sięgała po nie w różnych wersjach kolorystycznych.

Jedną ze stylizacji, która najbardziej zapadła w pamięci fanów rodziny królewskie, jest ta z 2013 roku. Kate pojawiła się w błękitnej sukience w białe kropki tuż po narodzinach księcia Georga. W ostatnim czasie zaprezentowała się w stylizacji odznaczającej się tym motywem podczas nabożeństwa z udziałem kawalerów Najszlachetniejszego Orderu Podwiązki. Tego dnia również wybrała projekt Alessandry Rich. W kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor pojawiła się w białej sukience w czarne kropki, czółenkach i kapeluszu zaprojektowanym przez Philipa Treacy'ego.

