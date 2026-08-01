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Który bukiet chciałabyś dziś dostać? A jeśli żaden, to też wiele mówi o tobie

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Wyobraź sobie, że ktoś wręcza ci jeden z tych trzech bukietów. Który sprawiłby ci największą radość? Pierwsza odpowiedź, która pojawi się w twojej głowie, może powiedzieć więcej o twoich obecnych emocjach, niż ci się wydaje.

Trzy różne bukiety: pierwszy z tulipanami, żonkilami i hiacyntami, drugi z różami, trzeci ze słonecznikami i białymi kwiatami.
Na który bukiet się zdecydujesz? Canva ProINTERIA.PL

Spójrz na trzy bukiety i wybierz ten, który sprawiłby ci dziś największą radość. Twój wybór może zdradzić, w jakim jesteś teraz nastroju i czego podświadomie oczekujesz od życia oraz ludzi.

Spis treści:

  1. Wybrałaś bukiet nr 1? Potrzebujesz więcej lekkości i spokoju
  2. Wybrałaś bukiet nr 2? Jesteś gotowa na zmianę
  3. Wybrałaś bukiet nr 3? Szukasz ciepła i dobrej energii
  4. Nie potrafiłaś wybrać żadnego bukietu? To też coś oznacza

Wybrałaś bukiet nr 1? Potrzebujesz więcej lekkości i spokoju

Pierwszy bukiet wybierają kobiety, które tęsknią za prostymi przyjemnościami i chwilą oddechu. Być może ostatnio dużo się dzieje, a ty coraz częściej marzysz o dniu bez pośpiechu i obowiązków.

W relacjach cenisz szczerość i ciepło. Nie potrzebujesz wielkich gestów. O wiele większą radość sprawia ci telefon od bliskiej osoby, wspólna kawa czy miłe słowo. To właśnie drobne rzeczy najbardziej poprawiają ci humor.

Dziś najbardziej potrzebujesz: spokoju, życzliwości i chwili tylko dla siebie.

Bukiet złożony z żółtych narcyzów, fioletowych i białych hiacyntów oraz różowych, fioletowych i białych tulipanów, przewiązany brązowym papierem i ozdobiony numerem jeden na tle żółtej kratki.
Wybrałaś bukiet numer 1?CanvaINTERIA.PL

Wybrałaś bukiet nr 2? Jesteś gotowa na zmianę

Jeśli twój wybór padł na środkowy bukiet, prawdopodobnie czujesz, że nadchodzi nowy etap. Masz w sobie dużo energii, choć nie zawsze pokazujesz ją otoczeniu. Coraz częściej myślisz o nowych planach, marzeniach lub decyzjach, które od dawna odkładasz.

Lubisz czuć się doceniana i zauważana. Nie chodzi o komplementy, ale o świadomość, że ktoś dostrzega twój wysiłek i zaangażowanie.

Dziś najbardziej potrzebujesz: uznania, odwagi i impulsu do działania.

Bukiet mieszanych róż w odcieniach czerwieni i kremu udekorowany bordową wstążką, na dole niebieska tarcza z cyfrą 2 na tle żółtej kratki.
Twój wybór to bukiet numer 2?CanvaProINTERIA.PL

Wybrałaś bukiet nr 3? Szukasz ciepła i dobrej energii

Ten wybór często należy do kobiet, które mimo uśmiechu noszą w sobie lekkie zmęczenie. Potrzebujesz ludzi, przy których możesz być sobą i nie musisz niczego udowadniać.

Bukiet słoneczników, białych kwiatów i zielonych liści owinięty ozdobnym papierem z niebieską kokardą oraz kartką z numerem 3.
Zdecydowałaś się na bukiet numer 3CanvaProINTERIA.PL

Masz w sobie dużo optymizmu, ale ostatnio bardziej niż zwykle doceniasz poczucie bezpieczeństwa i bliskość. Marzysz o spokojnych chwilach z rodziną lub przyjaciółmi, nawet jeśli rzadko o tym mówisz.

Dziś najbardziej potrzebujesz: bliskości, wsparcia i pozytywnej atmosfery.

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Nie potrafiłaś wybrać żadnego bukietu? To też coś oznacza

Jeśli długo się zastanawiałaś albo żaden z bukietów nie wywołał u ciebie większych emocji, być może jesteś w momencie, w którym trudno ci określić własne potrzeby. Ostatnio skupiasz się głównie na obowiązkach i trosce o innych, przez co rzadziej zadajesz sobie pytanie: czego ja właściwie chcę?

Możliwe też, że jesteś osobą bardzo racjonalną i nie lubisz podejmować decyzji pod wpływem impulsu. Zanim coś wybierzesz, dokładnie analizujesz wszystkie możliwości. To cenna cecha, ale czasem warto pozwolić sobie działać bardziej intuicyjnie.

To odpowiednia chwila, aby zwolnić tempo i zrobić dla siebie coś, co da ci zwyczajną, autentyczną radość. Czasami nawet drobny gest potrafi poprawić humor bardziej niż kolejne wykonane zadanie.

Pamiętaj

To zabawa oparta na intuicyjnym wyborze. Opisy mają charakter rozrywkowy i nie stanowią diagnozy psychologicznej ani naukowej oceny osobowości. Jeśli któryś z nich do ciebie pasuje, potraktuj go jako ciekawostkę i pretekst do chwili refleksji.

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