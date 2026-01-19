Gdy na kuchennych blatach znajdują się liczne sprzęty, pojemniki i dekoracje, kuchnia od razu wygląda na mniejszą i mniej uporządkowaną. Nawet nowoczesne wnętrze traci swój urok, jeśli każdy kąt i zakamarek jest zajęty. Podobne wrażenie dają przepełnione szafki i szuflady. Nie jest ci obca sytuacja, kiedy przy każdym otwarciu coś wypada? Trudno mówić o komfortowym użytkowaniu zagraconej kuchni.

Spis treści: Kuchnia to nie składzik Gadżety kuchenne, które okazały się nietrafionym zakupem Naczynia na specjalne okazje Zużyte akcesoria dawno straciły swoją funkcję Tych przedmiotów pozbądź się z kuchni

Kuchnia to nie składzik

Oto miejsce, w którym gotujemy, jemy, często spędzamy czas z bliskimi. Kuchnia powinna więc być przestrzenią funkcjonalną i wygodną. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Gdy kuchnia zaczyna pełnić rolę schowka, szybko przestaje spełniać swoje podstawowe przeznaczenie. Nadmiar przedmiotów utrudnia sprzątanie, zabiera cenną przestrzeń roboczą i sprawia, że przygotowanie nawet prostego posiłku staje się irytujące.

Wiele osób trzyma w kuchni rzeczy, które z kulinariami nie mają nic wspólnego. Niestety, pomieszczenie kiepsko sprawdza się jako domowa przestrzeń magazynowa. Wilgoć i ciągłe zmiany temperatury sprawiają, że to jedno z najgorszych miejsc do przechowywania przypadkowych rzeczy. Jakie przedmioty lepiej usunąć z kuchni?

Gadżety kuchenne, które okazały się nietrafionym zakupem

W wielu kuchniach można znaleźć sprzęty, które były użyte raz lub dwa, a potem na stałe zajęły miejsce w szafce. Być może ich obecność to kwestia spontanicznego zakupu, chwilowej mody albo nie do końca trafionego prezentu. Nie oznacza to, że powinniśmy pokornie obrastać w tego typu akcesoria, pozwalając nadmiarowi rzeczy dominować nad nami.

Urządzenia do jednego konkretnego zadania, nietypowe krajalnice, ręczne maszynki czy modne gadżety często okazują się zupełnie niepraktyczne w codziennym użyciu. Jeśli do przyrządzania większości posiłków używasz tych samych kilku sprzętów, reszta najpewniej jest zbędna. Trzymanie ich "na wszelki wypadek" potęguje chaos w kuchni i utrudnia dostęp do rzeczy, które są faktycznie potrzebne.

Naczynia na specjalne okazje

Kolejnym problemem są naczynia używane raz do roku albo niewiele częściej. Zestawy talerzy obiadowych "na święta", filiżanki wyjmowane tylko podczas dużych uroczystości czy komplety sztućców w ozdobnych walizeczkach skutecznie wypełniają szafki, zabierając miejsce na bardziej potrzebne rzeczy. W praktyce większość osób korzysta na co dzień ze swoich ulubionych kompletów, a reszta tylko zbiera kurz.

Podobnie jest z zapasowymi pojemnikami na żywność (np. po lodach) i pudełkami bez pokrywek. Być może osobno każdy z nich zajmuje niewiele miejsca, ale razem tworzą trudny do opanowania bałagan.

Zużyte akcesoria dawno straciły swoją funkcję

W niejednej kuchni wciąż przechowuje się naczynia, które najlepsze lata mają już dawno za sobą. Zniszczone deski do krojenia z głębokimi nacięciami i przebarwieniami nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mogą też chłonąć wilgoć i resztki jedzenia. Trudno je doczyścić, więc stają się siedliskiem bakterii. Pęknięte talerze czy wyszczerbione kubki i miski często trzymane są "na zapas", choć w praktyce mało kto kiedykolwiek po nie sięga.

Problemem są także porysowane patelnie i garnki z uszkodzoną powłoką. Trzymanie takich przedmiotów w kuchni to przykład przywiązania do rzeczy, które dawno przestały spełniać swoją funkcję. Zajmują miejsce i wprowadzają wrażenie nieładu w szafkach, a przede wszystkim ich używanie staje się ryzykowne dla zdrowia.

Tych przedmiotów pozbądź się z kuchni

Zdarza się, że kuchnia staje się miejscem składowania rzeczy, które z gotowaniem i jedzeniem nie mają nic wspólnego. W szufladach i szafkach lądują więc klucze, dokumenty, leki, ładowarki - wymieniać można długo. Pozornie wydaje się to dość wygodne, zwłaszcza jeśli kuchnia to dla nas centrum domu. Realnie każdy dodatkowy przedmioty szybko staje się elementem wystroju i prowadzi do wizualnego chaosu.

Warto wyznaczyć inne miejsce na tego rodzaju rzeczy, nawet jeśli oznacza to zorganizowanie dodatkowej półki w przedpokoju lub salonie. Kuchnia nie powinna być traktowana jako schowek na wszystko.

